Questa sera, in prima serata su Rai 1, a partire dalle ore 20:30 dopo l’edizione serale del Tg1 (fischio d’inizio alle ore 20:45), andrà in onda la partita con la quale la nazionale azzurra allenata da Roberto Mancini proverà a ripartire dopo la clamorosa esclusione dai mondiali di Qatar 2022: Turchia-Italia.

Il turno di spareggio, valevole per le qualificazioni ai mondiali qatarioti che si terranno, per la prima volta nella storia della competizione, in autunno inoltrato (dal 21 novembre al 18 dicembre 2022), infatti, prevedeva anche un’amichevole tra le due nazionali che hanno perso le semifinali ad eliminazione diretta, che si sono giocate lo scorso 24 marzo.

Per quanto riguarda il Percorso C (che includeva Italia, Portogallo, Macedonia del Nord e Turchia), allo Stadio Renzo Barbera di Palermo, l’Italia ha perso contro la Macedonia del Nord con un gol di Aleksandar Trajkovski, arrivato nel corso del recupero, a pochi minuti dai tempi supplementari. Allo Stadio do Dragão di Porto, invece, il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha battuto la Turchia con il risultato finale di 3-1.

Il favoritissimo Portogallo e la Macedonia del Nord, quindi, a sorpresa, si giocheranno il pass per Qatar 2022 mentre Turchia e Italia, come sottolineato anche dal promo in rotazione su Rai 1, scenderanno in campo per punti ranking Fifa che potranno risultare utili al momento di futuri sorteggi.

Di fatto, la partita che si giocherà stasera allo Stadio Municipale Metropolitano di Konya, in Turchia, è un’amichevole a tutti gli effetti che arriva appena cinque giorni dopo la seconda esclusione consecutiva da un mondiale per gli azzurri, una delusione che il commissario tecnico, i giocatori e i tifosi non hanno ancora metabolizzato.

La Turchia, anch’essa esclusa dai mondiali ovviamente, vedrà in campo giocatori conosciuti a chi segue la Serie A: l’atalantino Demiral, l’interista Calhanoglu, l’ex romanista Under e Ayhan e Müldür, calciatori del Sassuolo.

La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

Per quanto riguarda Portogallo-Macedonia del Nord, invece, nessun canale ha acquisito i diritti per trasmettere la partita in Italia.