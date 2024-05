Di Raffaella Carrà non si dice mai troppo, per questo è sempre bello ricordarla. Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda un documentario dal titolo “La nostra Raffaella“, un ritratto della donna e della showgirl che tre anni fa ci ha consegnato tutta la sua storia, la sua arte.

La nostra Raffaella di Emanuela Imparato è una produzione Rai Documentari prodotta da Aurora Tv dentro il quale, ancora una volta, abbiamo la possibilità di ripercorrere la carriera straordinaria di un’artista unica. Raffaella nei tanti anni di lavoro ha preso per mano ed accompagnato generazioni riunendole davanti al piccolo schermo.

Ha saputo creare energia, empatia e calore con un vestito, un ballo, una parola, uno sguardo.

Fin dai primi passi nello spettacolo, sino alle ultime battute non ha mai lasciato la mano di chi l’ha amata. Il suo talento è andato di pari passo con la sua voglia di stare vicina alla gente e a testimoniarlo è quella reputazione di vera Icona che l’ha resa celebre e ben voluta anche dall’altra parte del mondo. Attenta a ciò che succede nel mondo, fedele ai valori “di una volta” e tuttavia prepotentemente affacciata sulla modernità.

Raffaella ha introdotto in Rai una nuova sensualità e vitalità senza dimenticare le tradizioni, diventando un ponte tra due epoche italiane. 🌟🇮🇹 Stasera in prima serata su #Rai1: #LaNostraRaffaella #raidocumentari pic.twitter.com/8V92HSKQkp — Rai1 (@RaiUno) May 25, 2024

La nostra Raffaella, cosa vedremo

In “La nostra raffaella” saranno tante le voci che sentiremo, volti dello spettacolo e della cultura che con Raffaella ci hanno avuto a che fare professionalmente. Tra questi Bruno Vespa, Enzo Paolo Turchi, Irene Ghergo, Maria Grazia Cucinotta, Noemi e molti altri parleranno di Raffaella portando il loro ricordo.

Ma a fare la loro onorevole parte saranno anche le Teche Rai dove sono custodite le tante interviste rilasciate in cinquant’anni di carriera. Le storiche ospitate da Enzo Biagi, Fabio Fazio, da Maurizio Costanzo a Mollica, da Minoli a Vespa riemergeranno le sue idee e i suoi progetti, i suoi ricordi e i suoi sogni.

E poi i luoghi che l’hanno vista al lavoro per i suoi successi in tv. Il Centro di produzione televisiva di Via Teulada, l’Auditorium del Foro Italico, il Teatro delle Vittorie. È qui che ancora oggi, come per magia, riecheggiano l’inconfondibile risata di Raffaella e le note delle sue famosissime canzoni, divenute veri e propri inni pop di un intero Paese, bandiere di “fiesta” e di libertà su cui continuano a ballare le generazioni di ieri ma anche i giovanissimi di oggi, travolti da un’energia senza tempo.

La nostra Raffaella, dove vederlo in tv e streaming

Il documentario sarà visibile su Rai 1, su Sky e Tivusat (canale 101) e in streaming su Rai Play nella sezione dirette.