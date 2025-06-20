Tu Si Que Vales, spoiler prima registrazione: nuovi conduttori, giuria, Tina Cipollari, il ruolo della Ferilli e l’addio di Gerry Scotti

Si è tenuta nei giorni scorsi la prima registrazione di Tu si que vales 2025, il format che va in onda ormai da diverse edizioni prodotto da Maria De Filippi insieme a Endemol. Nel corso degli anni il talent non ha cambiato la sua mission di dare spazio a tutti i diversi talenti, che grazie al programma possono ottenere visibilità. Tu si que vales 2025 andrà in onda come di consueto in autunno e a quanto pare si annuncia ricco di novità.

Gli spoiler della prima puntata della dodicesima edizione del talent confermano la presenza dei tre giudici storici: Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto. Assente Gerry Scotti che ha scelto di abbandonare il suo posto per dedicarsi di più alla sua famiglia, inoltre nella prossima stagione tv sarà coinvolto in nuovi progetti Mediaset. Non è noto se ci sarà ancora l’amata Scuderia Scotti che tanto ha fatto divertire il pubblico.

Confermata anche Sabrina Ferilli, nel ruolo di rappresentante della giuria popolare. Alla conduzione ci sono ancora Giulia Stabile, Alessio Sakara e Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni volti consolidati dello show e molto amati dal pubblico. Previsti anche degli ospiti ogni puntata, personaggi che hanno accettato di presenziare in modo ironico e divertente e si sono messi in gioco. I vip presenti la prima puntata sono Luca Argentero, Tina Cipollari, Francesco Arca ed Emma Marrone. Tutti volti che hanno un legame speciale con Maria De Filippi.

Le anticipazioni rivelano che Emma e la conduttrice di Uomini e Donne si sono prestate ad un duetto davvero originale: cantano Amami, brano molto popolare della Marrone. La grande novità di Tu si que vales 2025 è sicuramente Poalo Bonolis che ha preso il posto di Gerry Scotti. Il conduttore è pronto a vestire i panni di giurato e sicuramente farà divertire il pubblico con i suoi modi diretti e spontanei.

Tu si que vales 2025, Paolo Bonolis erediterà la Scuderia Scotti?

Paolo Bonolis saprà sostituire al meglio Gerry Scotti, saprà interagire con i colleghi e non mancherà di rivelarsi un mattatore anche nel ruolo di giurato. L’attesa di vederlo in campo è decisamente trepidante. Intanto in molti si chiedono se erediterà la scuderia Scotti o se ha già ideato qualcosa si simile per dare leggerezza al format. L’addio del conduttore di Caduta Libera a Tu si que vales dopo 14 anni ha sorpreso il pubblico.

Tuttavia il conduttore recentemente ha motivato la sua decisione: “Tu si que vales dopo 14 anni… Io adesso sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare alla mia estate, alla mia salute e ai miei nipoti. A farmi un po’ di vacanza! La ragione è stata semplicemente questa. Quello che farò lo saprete tra poche settimane e lo annuncerò in maniera ufficiale”.

Per ora non ci sono altri spoiler. Tuttavia è certo che i talenti che si esibiranno saranno sempre di qualità e non mancheranno le prestazioni originali. Inoltre, com’è successo nelle precedenti edizioni si toccheranno sicuramente anche dei temi sociali importanti e coinvolgenti.