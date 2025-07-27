Tu Si Que Vales, si mette un freno: la decisione Mediaset

Tu sì que vales si accorcia. I vertici Mediaset hanno infatti deciso di mettere un freno al prodotto condotto da Maria De Filippi e che vede la partecipazione di Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile. Dopo la scelta di Gerry Scotti di uscire dal cast del programma, è stata ora introdotta un’altra novità, pensata proprio da Pier Silvio Berlusconi e annunciata durante la presentazione dei palinsesti Mediaset che si è tenuta lo scorso 8 luglio a Cologno Monzese (Milano).

Quale sarà il futuro di Tu sì que vales

Canale 5 ha un unico obiettivo: porre fine all’allungamento dei programmi della prima serata. Per questo motivo è stato introdotto un accorciamento dei format in programma, tra cui anche il talent Tu sì que vales di Maria De Filippi, in onda il sabato sera. Pier Silvio Berlusconi ha infatti affermato di ritenere negativo l’eccessivo “sbrodolamento” delle trasmissioni, tanto che per lui lo sforo è sbagliato sia per il pubblico che per il programma. Il limite sarà infatti mezzanotte, anche se cambierà in base al tipo di programma. “Un conto sono i programmi costruiti” – ha continuato lui – “Un conto sono i reality dove se c’è la dinamica puoi anche andare avanti”. Tu sì que vales terminerà quindi, dall’autunno, a mezzanotte ma avrà ben 11 episodi, che vedranno la presenza anche della new entry Paolo Bonolis, arrivato per sostituire Gerry Scotti nel team della giuria.

Berlusconi Jr ha inoltre voluto chiarire che l’accorciare delle trasmissioni avverrà “a prescindere da quello che farà Rai 1”. Nella stessa fascia oraria di Tu sì que vales andrà infatti in onda – su Rai 1 – la nuova edizione di Ballando con le Stelle, il talent di Milly Carlucci che è tra i format più storici della tv italiana. “La scelta appare coerente con la volontà di puntare su un pubblico familiare che tendenzialmente a mezzanotte è già a letto” – dice Davide Maggio sul suo portale online – “E chissà se ci saranno conseguenze anche sui prime time fiume di Italia1 e Rete4“.

La verità sull’addio di Gerry Scotti

La novità più importante sta proprio nell’uscita di scena di Scotti dalla giuria del talent. A parlarne è stato proprio il diretto interessato ai microfoni di SuperGuida Tv. “Sono stato chiamato a fare talmente tante cose che devo pensare un po’ anche alla mia estate, alla mia salute, ai miei nipoti e a farmi un po’ di vacanze. Quindi la ragione è stata semplicemente quella“, ha infatti detto lui. Tra l’altro, il conduttore è al momento impegnato con La Ruota della Fortuna, un programma che sta ottenendo un grande successo e che dovrebbe proseguire anche nel periodo autunnale.