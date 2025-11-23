Tu Sì Que Vales sfiora il 29% di Share, Ballando Con Le Stelle resta tra il 20 e 24%. Lo speciale su Ornella Vanoni anima la seconda serata. I dati Auditel del 22 novembre 2025

Il sabato sera si apre con la solita contesa fra Tu Sì Que Vales e Ballando Con Le Stelle. La formula dei due programmi sulle reti ammiraglia delle aziende televisive non cambia. Stessa squadra, ascolti diversi. Maria De Filippi punta sui medesimi complici: la giuria, le esibizioni delle personalità e il contributo non indifferente del parere popolare.

La voce del popolo, in tal caso, è rappresentata da Sabrina Ferilli che – insieme ai giurati Zerbi, Bonolis, De Filippi e Littizzetto – passa in rassegna i talenti (o presunti tali) decidendo se valgono o non valgono. Assetto simile per Ballando Con Le Stelle. La differenza sostanziale è il campo da gioco: Milly Carlucci i ballerini illustri, tutti vip accompagnati da insegnanti di danza, li porta sulla pista da ballo. La giuria, poi, deve mettere i voti in base alle coreografie che vede e alle esecuzioni riproposte dopo gli allenamenti settimanali.

Tu Sì Que Vales accende il sabato sera di Cologno Monzese, Ballando Con Le Stelle resta in scia

Varietà e talent mescolato: il risultato diventa un ibrido da ambo le parti per quella che sembrerebbe essere la “nuova” formula dell’intrattenimento televisivo contemporaneo. I risultati, tuttavia, a fronte di queste similitudini, sembrano essere molto diversi. Canale 5 arriva al 28,8% di Share. Mentre Raiuno si attesta su percentuali tra il 19,9 e 24,2% di Share.

Il confronto è serrato, ma una delle due dimensioni televisive sembra staccarsi sensibilmente. Le altre scelte di palinsesto vedono Rai2 raggiungere il 3,7% di Share con SWAT. Mentre Rai3 cresce ancora grazie a Indovina Chi Viene a Cena. L’approfondimento e il dibattito raggiungono il 4,4% di Share su una rete che ha fatto dell’informazione mirata un settore su cui fidelizzare il pubblico. Rete 4, invece, si affida a Unstoppable – Fuori Controllo che raggiunge il 2% di Share.

In Altre Parole, con Massimo Gramellini, supera il 6%

La7, con Massimo Gramellini e il suo nutrito parterre di ospiti, arriva al 6,1% con In Altre Parole. Trasmissione ormai rodata che fornisce sempre medie ponderate e in grado di delineare un grafico preciso dell’interesse degli utenti. I picchi sono sempre molto simili, segno che la fanbase del programma è solida e Cairo può contare – anche in questo caso – su un titolo stabile in grado di coniugare resa e impresa televisiva. Accordi&Disasccordi, sul Nove, raggiunge il 2,7% di Share.

In questa situazione, la trasmissione con Luca Sommi e Andrea Scanzi ha un bilancio positivo se contiamo le percentuali da inizio stagione. Il programma conquista fasce di pubblico sempre diverse e recentemente ha iniziato a stuzzicare anche la curiosità dei più giovani. Operazione non semplice quando si parla di politica e attualità, soprattutto al sabato sera.

De Martino guadagna terreno nel preserale

Il Canale 20, invece, raggiunge l’1,5% di Share con Programmato per uccidere. Il film d’azione è leggermente superato da Sleepers, su Iris, che ottiene l’1,9% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, con 4Ristoranti raggiunge l’1,5% di Share. La trasmissione con Alessandro Borghese, anche in replica, assicura un interesse medio pari a 255.000 persone. Su RaiMovie, I cannoni di Navarone totalizza l’1% di Share. La replica di Un Professore 3, su RaiPremium, conquista l’1,3% di Share.

Il preserale generalista italiano, invece, è leggermente ridimensionato rispetto alle sere precedenti: La Ruota della Fortuna torna al 26,2% di Share, dopo aver raggiunto il 28% nelle scorse sere, e Affari Tuoi conquista qualche punto arrivando al 22,7% di Share. La sfida televisiva fra Gerry Scotti e Stefano De Martino torna ad animarsi dopo l’allungo di Cologno Monzese nelle scorse giornate.

Il sabato resta un confronto aperto tra access e prime time con numeri destinati a cambiare con l’avvento del nuovo anno. Il mese di dicembre sarà una sorta di giro di boa su cui confrontare percentuali, aspettative e contenuti per affrontare la volata decisiva che condurrà alla prossima estate. Il telecomando si conferma arbitro supremo in questa corsa all’ultimo punto di Share.