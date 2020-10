Tu sì que vales è il varietà/talent show in onda su Canale 5, ogni sabato sera, condotto da Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, con la partecipazione di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi, nel ruolo di giudici, e di Sabrina Ferilli.

Le anticipazioni della quinta puntata

Questa sera, andrà in onda la quinta puntata della settima edizione di Tu sì que vales, il programma del sabato sera di Canale 5 che, anche stasera, per la quarta volta, si scontrerà con lo show di Rai 1, Ballando con le Stelle.

Sabato scorso, il varietà di Canale 5 ha ottenuto 4.194.000 spettatori, pari ad uno share del 23,62%.

Questa sera, nello Studio 8 del Centro Titanus Elios di Roma, come di consueto, si esibiranno talenti di tutte le età e provenienti da ogni parte del mondo: cantanti, ballerini, maghi, acrobati, atleti, comici, imitatori, attori, musicisti e intrattenitori.

La giuria è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi mentre Sabrina Ferilli è la rappresentante della giuria popolare.

I concorrenti già ammessi alla finale sono il Duo Sorin e Nicu e Wesley Williams.

Tu sì que vales: Dove vederlo

La quinta puntata andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:30.

La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di Mediaset Play, dove sarà possibile rivederla anche una volta terminata la messa in onda, nella sezione On Demand.

Altri contenuti riguardanti il programma sono disponibili sul sito Witty Tv.

Tu sì que vales: Second Screen

Tu sì que vales è presente sul webcon una sezione a parte sul sito ufficiale di Witty Tv.

Su Facebook, invece, è presente la pagina ufficiale del talent show.

Su Twitter, invece, l’account ufficiale è il seguente: @tusiquevales_it. L’hashtag con il quale si può commentare il programma è #tusiquevales.

Il programma di Canale 5 ha anche un profilo ufficiale su Instagram.