La seconda puntata di “Tu sì que vales” in onda sabato 28 settembre 2024 in diretta live, minuto per minuto, su TvBlog.it.

Secondo appuntamento con “Tu sì que vales” in onda stasera, 28 settembre 2024, in prima serata su Canale 5. Proseguono le esibizioni artistiche nello Studio 8 del Centro di produzione Tinanus Elios in Roma. Ospite della puntata l’attore e cantante Sal Da Vinci che porta sul palco l’irresistibile tormentone “Rossetto e caffè”, brano virale di quest’estate.

La giuria è composta da Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto.

Non mancheranno, come sempre, le incursioni di Giovannino, quest’anno fidanzato con una misteriosa ragazza e pronto a ‘dimenticare’ Sabrina Ferilli, come sempre Presidentessa della giudice popolare, elemento insostituibile di questo programma.

A presentare in scena gli artisti saranno Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Tu sì que vales, regolamento

Come sempre davanti ai quattro giudici e alla giuria popolare, si esibiranno cantanti, ballerini, acrobati, musicisti, maghi, illusionisti, sportivi, attori, comici e non solo.

Per passare il turno, i talenti in gara dovranno convincere i giudici e la giuria popolare, ottenendo almeno tre “vales”.

I quattro giudici, anche in quest’edizione, hanno a disposizione la bacchetta magica per diminuire (o restituire) il tempo a disposizione per ogni concorrente, e la clessidra, da regalare ad un artista in gara che non è riuscito ad accedere finale, che si esibirà, quindi, per una seconda volta, con il giudice che proverà a convincere la giuria popolare a dare alla seconda esibizione il 100% dei sì utili per farlo accedere alla finale.

Tú sí que vales, seconda puntata 28 settembre 2024: dove vederla in tv e in streaming

Sarà possibile seguire il programma in diretta dalle ore 21:35 circa su Canale 5 e, in streaming, sul sito Mediaset Infinity.

