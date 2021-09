Commozione nella puntata di “Tu sì que vales” di sabato 25 settembre 2021. Maria Teresa D’abdon si è presentata per raccontare la storia di sua figlia, assassinata dal suo compagno nel 2003. Da allora, la donna ha dato vita -insieme ad altre mamme- ad una associazione che tutela le donne per un sopporto psicologico, legale, concretamente. E la vicenda ha commosso giudici e pubblico presente, portando Sabrina Ferilli alle lacrime.

Ecco la vicenda raccontata con le parole della signora:

“Ho scelto questa trasmissione che è molto seguita per lanciare un messaggio. Racconterò la storia di mia figlia. Si chiamava Monica, nel 2003, purtroppo è stata massacrata dal suo compagno a colpi di coltello. Non ha finito la sua opera, le ha bruciato metà del suo corpo. In grembo aveva un bimbo. La nostra famiglia si è un po’ distrutta. Abbiamo seguito l’iter della legge. Il primo processo gli hanno dato 18 anni, ci ha fatto l’offerta di 100.000 euro in cambio di mia figlia… Non abbiamo accettato. Il secondo ci ha offerto degli spiccioli ma non ci siamo fermati e siamo andati avanti. Solo chi ha tanto dolore può essere d’aiuto agli altri. Insieme ad altre mamme ci siamo messe a fondare un’associazione. Prima di fondare l’associazione, ho sentito il dover di abbracciare una mamma che aveva lo stesso dolore: la mamma dell’assassino. In occasione dell’anniversario di mia figlia, l’ho invitata in Chiesa. Le ho teso le mie braccia ma purtroppo questa donna ha giustificato suo figlio. Da allora non ho voluto più sapere niente e ho continuato la mia battaglia. Abbiamo fondato l’associazione “Difesa donne: noi ci siamo“, io ed altre mamme. Aiutiamo le donne che hanno bisogno. (…) Noi cerchiamo di portarle via, tutelarle, poi denunciare e, nel frattempo, darle assistenza in tutto. Soprattutto se hanno dei figli che vanno tutelati. E’ quello lo scopo, il motivo per cui non denunciano…”