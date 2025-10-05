Tu Sì Que Vales leader del sabato sera, ma Ballando Con Le Stelle guadagna terreno. In crescita Gramellini. I dati Auditel del 4 ottobre 2025

Tu Sì Que Vales vince, ma senza strafare. Questo potrebbe essere il riassunto televisivo del sabato sera: Maria De Filippi, con i suoi colleghi e una schiera di talenti diversificata e ben assortita, si aggiudica il 26,8% di Share. Mentre Raiuno, con Ballando Con Le Stelle, brilla a metà. Milly Carlucci guadagna il 25,7% di Share in sovrapposizione alla concorrenza, vale a dire che il programma rosicchia terreno importante rispetto alla prima puntata ma non è ancora abbastanza per riuscire a insidiare la corazzata Mediaset.

I due show sono praticamente speculari nelle proprie diversità: sembra un ossimoro, ma è la pura (e dura) realtà. Ripropongono lo stesso schema da anni, ma la rete ammiraglia di Viale Mazzini riesce a imporsi meno. Complici anche determinate dinamiche interne al programma. Tornando, invece, alle scelte della collettività, In Altre Parole ha sfiorato il 7% chiudendo al 6,7% di Share.

Tu Sì Que Vales insidiato da Ballando Con Le Stelle

La trasmissione di Massimo Gramellini è sempre stata una sicurezza per l’emittente di Cairo, ma stavolta si è andati oltre ogni aspettativa. Il clima di queste settimane, dove politica e geopolitica si sono intrecciate anche nelle piazze, ha favorito l’interesse degli italiani per un talk di approfondimento e dibattito come quello curato dal giornalista del Corriere della Sera.

Su Italia Uno, al contrario, si rimane fermi al 3,8% di Share che è un buon risultato considerando che è stato trasmesso un cult d’animazione – seppur datato – come L’Era Glaciale 2 – il disgelo. Rai3, invece, sfiora il 3% grazie a Sapiens – Un solo pianeta. Anche in questo caso, l’informazione su clima e ambiente torna in primo piano grazie alle tematiche di stretta attualità.

Accordi&Disaccordi in crescita

Rete4 punta su Stolen che gli assicura l’1,7% di Share per un totale di 281.000 spettatori. Accordi&Disaccordi, sul Nove, ha guadagnato il 2,9% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra le percentuali del Canale 20, Rai4, Iris e RaiMovie che hanno puntato rispettivamente sulla trasmissione di Bastardi Senza Gloria, Il Fornaio, FlightPlan – Mistero in Volo e Lawrence D’Arabia.