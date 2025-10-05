Home Ascolti TV Tu Sì Que Vales leader del sabato sera, ma Ballando Con Le Stelle guadagna terreno. In crescita Gramellini. I dati Auditel del 4 ottobre 2025

Tu Sì Que Vales leader del sabato sera, ma Ballando Con Le Stelle guadagna terreno. In crescita Gramellini. I dati Auditel del 4 ottobre 2025

Tu Sì Que Vales vince la serata degli ascolti. Al secondo posto Ballando Con Le Stelle, Milly Carlucci si avvicina a Maria De Filippi. Bene Gramellini su La7.

di Andrea Desideri
Tu Sì Que Vales leader del sabato sera, ma Ballando Con Le Stelle guadagna terreno. In crescita Gramellini. I dati Auditel del 4 ottobre 2025
5 Ottobre 2025 11:04

Tu Sì Que Vales vince, ma senza strafare. Questo potrebbe essere il riassunto televisivo del sabato sera: Maria De Filippi, con i suoi colleghi e una schiera di talenti diversificata e ben assortita, si aggiudica il 26,8% di Share. Mentre Raiuno, con Ballando Con Le Stelle, brilla a metà. Milly Carlucci guadagna il 25,7% di Share in sovrapposizione alla concorrenza, vale a dire che il programma rosicchia terreno importante rispetto alla prima puntata ma non è ancora abbastanza per riuscire a insidiare la corazzata Mediaset.

I due show sono praticamente speculari nelle proprie diversità: sembra un ossimoro, ma è la pura (e dura) realtà. Ripropongono lo stesso schema da anni, ma la rete ammiraglia di Viale Mazzini riesce a imporsi meno. Complici anche determinate dinamiche interne al programma. Tornando, invece, alle scelte della collettività, In Altre Parole ha sfiorato il 7% chiudendo al 6,7% di Share.

Tu Sì Que Vales insidiato da Ballando Con Le Stelle

La trasmissione di Massimo Gramellini è sempre stata una sicurezza per l’emittente di Cairo, ma stavolta si è andati oltre ogni aspettativa. Il clima di queste settimane, dove politica e geopolitica si sono intrecciate anche nelle piazze, ha favorito l’interesse degli italiani per un talk di approfondimento e dibattito come quello curato dal giornalista del Corriere della Sera.

Ballando Con Le Stelle, la diretta su Raiuno
Ballando Con Le Stelle tallona Tu Sì Que Vales nel sabato sera televisivo (Instagram profilo ufficiale) – TvBlog

Su Italia Uno, al contrario, si rimane fermi al 3,8% di Share che è un buon risultato considerando che è stato trasmesso un cult d’animazione – seppur datato – come L’Era Glaciale 2 – il disgelo. Rai3, invece, sfiora il 3% grazie a Sapiens – Un solo pianeta. Anche in questo caso, l’informazione su clima e ambiente torna in primo piano grazie alle tematiche di stretta attualità.

Accordi&Disaccordi in crescita

Rete4 punta su Stolen che gli assicura l’1,7% di Share per un totale di 281.000 spettatori. Accordi&Disaccordi, sul Nove, ha guadagnato il 2,9% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra le percentuali del Canale 20, Rai4, Iris e RaiMovie che hanno puntato rispettivamente sulla trasmissione di Bastardi Senza Gloria, Il Fornaio, FlightPlan – Mistero in Volo e Lawrence D’Arabia.

Altri articoli su Ascolti TV