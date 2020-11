Tu sì que vales, ecco i finalisti che si sfideranno sabato prossimo

Al termine dell’appuntamento di questa sera sono stati svelati tutti i finalisti di questa settima edizione di Tu sì que vales. I concorrenti già certi della finale, prima dell’ultima puntata, sono coloro che hanno ottenuto il pass diretto grazie ai quattro sì di Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi, oltre che a una votazione pari al 100% nella giuria popolare, presieduta da Sabrina Ferilli.

Questi concorrenti sono gli atleti di mano a mano Duo Sorin e Nicu (prima puntata), il monociclista Wesley Williams (quarta puntata), l’acrobata Liina Aunola (sesta puntata), gli acrobati Atherton Twins (settima puntata), la ginnasta e contorsionista Kyle Cragle (ottava puntata) e l’anziana pianista Nerina Peroni (ottava puntata). Prima della puntata di questa sera, l’ultimo ad aver conquistato l’accesso diretto alla finale è stato Cristiano Pierangeli che ha stupito tutti nell’appuntamento di sabato scorso improvvisando al pianoforte.

Nell’appuntamento appena terminato ha invece ottenuto il pass diretto per la finale la coppia Ambra & Yves, che ha sorpreso ed emozionato tutto il pubblico in studio con la loro coinvolgente e appassionante esibizione.

Gli altri concorrenti, che si sono aggiudicati la finale di sabato prossimo, lo hanno fatto superando delle sfide di semifinale questa sera. La prima di questa sfide ha visto scontrarsi il ballerino di flamenco El Yiyo e gli Eclectic; ad avere avuto la meglio è stato il primo, che ha ottenuto così un posto per la finale di Tu sì que vales. Daniele Primonato ha poi ottenuto anche lui un posto per sabato prossimo, battendo JD “The Iceman”. Il terzo scontro per ottenere uno dei sedici pass per la finale è stato vinto da Dakota e Nadia, che hanno dovuto però fronteggiare in semifinale l’agguerrita concorrenza dei The Catwall Acrobats. L’ultimo posto ottenibile dalle sfide di questa sera è stato assegnato al mago Andrea Paris, che ha vinto la vinto la semifinale contro Cesar Dias.

Per la “Scuderia Scotti“ i tre finalisti invece saranno Nicola da Bari, che ha battuto Antonio Sorice, Manuel Gaudenzi, che ha invece battuto in semifinale Spank, e Giovanni Bruno, che ha sconfitto nell’ultima sfida di semifinale Michele Castagneto.