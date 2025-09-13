Tu Si Que Vales, De Filippi sfida Ballando con tanti super ospiti nelle prime puntate

Tu si que vales, Maria De Filippi non teme Ballando con le stelle e schiera tanti super ospiti: la sfida con Rai Uno è accesa e appassionante.

Prossima a tornare alla guida di Uomini e Donne e di Amici, Maria De Filippi sarà protagonista della stagione tv Mediaset anche con Tu si que vales, format che va in onda nella prima serata del sabato e destinato a contrastare Ballando con le stelle. D’anni la sfida tra la conduttrice e Milly Carlucci è accesa, anche se tendenzialmente Ballando con le stelle non ha mai subito particolari attacchi. Ballando è tra i format di punta della Rai, e nonostante la longevità riesce sempre ad ottenere l’attenzione del pubblico.

Visto il momento positivo per Mediaset, che nei scorsi giorni ha vinto la gara degli ascolti grazie a Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna, anche Maria De Filippi vuole ottenere dei risultati soddisfacenti con il suo talent. Quest’anno a Tu si que vales ci saranno diverse novità anche se la mission del format non è stata cambiata. Queen Maria ha deciso di schierare tanti super ospiti, personaggi amati dal pubblico che si sono resi disponibili ad interagire nel programma, mostrandosi in modo diverso.

I nomi convocati sono tutti altisonanti e sicuramente attireranno l’attenzione dei telespettatori. O almeno è quello che spera Maria, che ha da sempre l’appoggio di Pier Silvio Berlusconi. Ma super ospiti saranno sufficienti a mettere in crisi Milly Carlucci e il suo consolidato staff di stelle e ballerini? La sfida del sabato sera appare agguerrita e non sarà priva di colpi di scena. Ma chi sono i vip invitati alle prime due puntate di Tu si que vales?

Tu si que vales, tutti gli ospiti delle prime puntate

Tra gli ospiti delle prime puntate di Tu si que vales ci sono attori, ma anche volti tv accreditati e giornalisti. Maria ha puntato al meglio ed è certa delle sue scelte. Da Gigi Marzullo a Marco Bocci, ma anche Massimo Ghini, e la conduttrice Silvia Toffanin si metteranno in discussione. E ancora Diana Del Bufalo.

Nella seconda puntata ci saranno: Laura Chiatti, Federica Pellegrini, Pio & Amedeo, Costanza Calabrese e Lillo di Lillo & Greg che si esibiranno in ruoli non consoni al loro modo d’apparire. Insomma lo spettacolo messo su da Maria e co. appare molto divertente e originale. Da ricordare che Tu si que vales quest’anno si avvarrà della presenza di Paolo Bonolis come giudice, il conduttore porterà la sua ironia e spontaneità in un contesto per lui tutto nuovo e sicuramente non farà rimpiangere Gerry Scotti.

Diletta Leotta ha detto si a Maria De Filippi

Tra i rumors accreditati quello che rivela che Diletta Leotta avrebbe detto si a Maria De Filippi e avrebbe rinunciato all’ospitata di Ballando con le stelle. L’inviata di Dazn avrebbe preferito Tu si que vales dove, probabilmente, sarà ospite nella terza puntata. Un colpaccio per la conduttrice Mediaset che si accaparra uno dei volti tv e dei social più seguiti.

Insomma il cast di ospiti di Tu si que vales è decisamente variegato, e il talent si annuncia ricco di novità e di momenti divertenti, ma la sfida con Ballando con le stelle resta agguerrita e se fosse vinta da Maria De Filippi sarebbe l’ennesimo successo del Biscione.