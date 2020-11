Oggi, sabato 31 ottobre, andrà in onda l’ottava puntata della stagione 2020 di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che permette ad artisti e dilettanti allo sbaraglio di esibirsi di fronte all’ampia platea televisiva e a una giuria di alto livello. Ecco le anticipazioni di Tu Sì Que Vales.

Anche questa settimana, infatti, saranno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammucari e Rudy Zerbi a comporre la giuria. Sabrina Ferilli si farà portavoce dei giudizi del pubblico votante in studio. Alla conduzione del programma, il trio composto da Belen Rodriguez, l’atleta di arti marziali miste Alessio Sakara e dal campione di rugby Martin Castrogiovanni.

Ricordiamo che Tu Sì Que Vales non va in onda in diretta, essendo un programma registrato settimane prima della trasmissione, motivo per cui si dispone per tempo di anticipazioni. Ecco perché Gerry Scotti, risultato positivo al Covid-19 negli scorsi giorni, sarà presente in studio, nonostante ora si trovi in isolamento domiciliare. Stesso discorso vale per Caduta Libera, il game show che il presentatore conduce nella fascia pre-serale di Canale 5. Di seguito, le parole con cui Gerry Scotti ha confermato su Instagram di essere stato contagiato, che hanno visto il supporto pubblico del collega e amico Rudy Zerbi: