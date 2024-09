Tú sí que vales 2024: quando inizia, conduttori, giuria, cast, Giovannino

Tutte le informazioni sull’undicesima edizione di Tú sí que vales, il talent show del sabato sera di Canale 5 in onda dal 21 settembre.

Per l’undicesimo anno consecutivo, il sabato sera autunnale di Canale 5 sarà affidato a Tú sí que vales, il talent show riservato ad artisti italiani e internazionali.

Tú sí que vales è un programma prodotto da Fascino P.G.T. per Mediaset. La regia è a cura di Stefano Carriero.

Tú sí que vales 2024: quando inizia

La nuova edizione del talent show del sabato sera di Canale 5 avrà inizio sabato 21 settembre 2024 e andrà in onda ogni sabato a partire dalle ore 21:35.

Tú sí que vales 2024: anticipazioni puntate

Prima puntata 21 settembre 2024

Nella prima puntata, vedremo le esibizioni della prima tornata di concorrenti.

In questo primo appuntamento, non sono previsti ospiti.

Tú sí que vales 2024: giudici

Per la seconda edizione consecutiva, la giuria del talent show sarà formata da Gerry Scotti, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi.

De Filippi, Scotti e Zerbi sono presenti nel programma nel ruolo di giurati fin dalla prima edizione.

Per la sesta edizione consecutiva, invece, Sabrina Ferilli sarà al timone della giuria popolare composta da 100 persone.

Tú sí que vales 2024: conduttori

Per la seconda edizione di fila, i conduttori del programma sarà il trio composto da Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Sakari e Castrogiovanni conducono il programma dalla quarta edizione. Giulia Stabile, invece, ha fatto la sua prima apparizione come conduttrice nell’ottava edizione.

Tú sí que vales 2024: Giovannino

Tra le presenze fisse del cast troviamo anche Giovannino, interpretato da Giovanni Iovino.

Giovannino sarà presente anche in quest’edizione del talent show. La sua prima apparizione risale all’ottava edizione del programma, andata in onda dal 2021. Da quell’edizione, Giovannino ha sempre preso parte alla trasmissione in qualità di ospite fisso, coinvolto in sketch e scherzi ai danni di Sabrina Ferilli.

Tú sí que vales 2024: programma

Anche in quest’edizione numerosi artisti provenienti da tutto il mondo si esibiranno in diverse arti e discipline: cantanti, ballerini, sportivi, maghi, acrobati, attori, mentalisti e non solo.

Ogni concorrente avrà a disposizione pochi minuti per conquistare la fiducia dei giudici e del pubblico presente in studio e cercare di conquistare i “vales” necessari per passare alla fase successiva.

Ogni giudice ha a disposizione la bacchetta magica, che permette loro di togliere e ridare il tempo a disposizione dei concorrenti, e la clessidra personale, introdotta l’anno scorso, che ogni giudice potrà consegnare ad un artista ritenuto meritevole della finale ma che non è riuscito a conquistarla, dandogli così una nuova chance per esibirsi.

Anche in quest’edizione, ci sarà il circuito alternativo della Scuderia Scotti, riservato ai concorrenti più stravaganti che vedremo in quest’edizione, scelti da Gerry Scotti.

Tú sí que vales 2024: casting

È possibile inoltrare la propria candidatura per prendere parte al programma come concorrente attraverso il sito ufficiale di Witty TV.

Tú sí que vales su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tú sí que vales anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.