Tu si que vales 2024: quando inizia?

Da inizio luglio fino ai primi giorni di settembre, saranno e/o sono state registrate le nuove puntate di ‘Tu si que vales‘, il talent show del sabato sera di Canale 5. Confermati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi in qualità di giurati. Anche, quest’anno, Sabrina Ferilli sarà al timone della giuria popolare Alla conduzione, ritroviamo Giulia Stabile, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni.

Nelle scorse settimane, Luciana Littizzetto ha postato, sul proprio account Instagram, un esilarante backstage, in cui si intonando ‘Sess0 e Samba’, la hit estiva di Tony Effe e Gaia, scherza sugli abiti di scena da indossare (prettamente autunnali per ricreare l’atmosfera di inizio stagione televisiva nonostante il programma sia girato in piena estate)

“Che verve, la temperatura della Malesia abbiamo”

La trasmissione, prodotta da Fascino, tornerà in onda a partire da sabato 21 settembre 2024, in prima serata, sulla rete ammiraglia Mediaset.

Come partecipare come pubblico a Tu si que vales 2024?

Perlapromotion.it si occupa di reclutare il pubblico per ‘Tu si que vales’. Si legge sul portale che “da oggi puoi fare richiesta di partecipazione alle trasmissioni di e con Maria de Filippi semplicemente prenotandoti “gratuitamente” all’evento creato sul sito.

Non è piu necessaria l’iscrizione al sito, ma sarà permesso ad ogni utente prenotare fino a 4 posti per gli eventi che lo richiedono, avrai la possibilità di prenotarti agli eventi pubblicati, inoltre selezionando il programma (o più di uno se vuoi) a cui vuoi assistere, il nostro staff potrà anche contattarti via mail e comunicarti la data e l’ora delle registrazioni previste (qualora di prossima realizzazione), segui le indicazioni e con un semplice click potrai partecipare come pubblico.

Ti ricordiamo che per la partecipazione come “Pubblico” alle suddette trasmissioni televisive non dovrà mai essere versata nessuna quota a titolo di “biglietto” in quanto l’ingresso è ASSOLUTAMENTE GRATUITO

L’accesso in studio è VIETATO con borse, zaini, pochette e telefonini. Vanno OBBLIGATORIAMENTE lasciati al guardaroba”.