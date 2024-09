Tu si que vales 2024 anticipazioni e spoiler: ospiti Sal Da Vinci e Alice d’Amato

Alice D’Amato e Sal Da Vinci ospiti dell’edizione 2024 di Tu si que vales in onda da sabato 21 settembre: tutte le anticipazioni e gli spoiler

Sabato 21 settembre 2024, riparte ufficialmente la nuova edizione di ‘Tu si que vales’, il talent show condotto da Giulia Stabile, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni con la presenza, in qualità di giudici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti. Oltre alla confermata presenza di Sabrina Ferilli a capo della giuria popolare.

Negli ultimi giorni, sono state registrate le ultime puntate del programma prima della finale in diretta che si terrà a metà novembre. Grazie ad Amici News e alle segnalazioni raccontate da Superguidatv.it, siamo in grado di fornirvi le succose anticipazioni su quello che avverrà in una delle prossime puntate.

Se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite la lettura del post.

Anticipazioni e spoiler su Tu si que vales 2024

Maria De Filippi ha voluto fare una vera e propria sorpresa alla Ferilli invitando come super ospite, Sal Da Vinci, autentica rivelazione di questa estate con la hit virale, specialmente su Tik Tok, ‘Rossetto e caffè‘. L’attrice, che non ha mai nascosto di apprezzare il cantante napoletano, ha avuto la possibilità di duettare con lui.

Ma non finisce qui. Alice D’Amato (vincitrice dell’oro alla trave alle ultime Olimpiadi di Parigi 2024) e la sorella Asia, entrambe ginnaste, prenderanno parte ad una delle nuova puntate di ‘Tu si que vales’. Le due bravissime atleta parleranno della comune passione per la ginnastica artistica svelando le due facce della stessa medaglia.

Si legge: “Alice D’Amato, dopo aver vinto la medaglia d’oro a Parigi con la trave e la medaglia d’argento insieme alle sue compagne, approderà su Canale 5 per parlare proprio dell’attrezzo che l’ha fatta salire sul gradino più alto del podio. La sorella Asia, invece, racconterà l’altra faccia della medaglia, ovvero i momenti più duri e difficili legati alla sporto, ovvero quelli in cui si deve cercare di guarire da un infortunio”.

Confermata la presenza di Giovannino, croce e delizia di Sabrina Ferilli. I due amici – nemici saranno protagonisti di un inedito falò di confronto in stile ‘Temptation Island’.

Zerbi, inoltre, litigherà con un concorrente della scuderia Scotti. Prevista anche una gara di playback tra i giurati.