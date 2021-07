Tu si que vales, oggi si registra e torna Belen Rodriguez. Per Giulia Stabile c’è Witty tv

Come nelle migliori tradizioni di casa Fascino sono già partite le registrazioni per la prossima stagione televisiva di Canale 5 dei programmi prodotti dalla società guidata da Maria De Filippi. In particolare nelle scorse settimane sono partite le registrazioni del programma campione di ascolti del sabato sera televisivo Tu si que vales, il cui cast è stato confermato in toto e non sarebbe potuto essere altrimenti visti gli ottimi risultati dell’ultima stagione, certificati ogni domenica mattina da Auditel.

Cast confermato si, ma con un piccolo e forzato stop che ha visto protagonista Belen Rodriguez che causa parto ha dovuto rinunciare ad essere presente alla prima registrazione della nuova serie di questo fortunato programma. Si è molto parlato sui media di una “sostituzione” di Belen con la simpatica Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima serie di Amici.

In realtà le cose non stanno esattamente in questi termini. Vero è che Giulia e la sua prorompente simpatia hanno fatto presa non solo sul pubblico, dove ha molti fans, ma anche presso la Fascino, la società che produce i programmi di Maria De Filippi, ma la Stabile non sarebbe stata ingaggiata per sostituire Belen, ma per occuparsi di contenuti video “affascinanti” per la piattaforma Witty. In particolare, come per altro annunciato su Witty tv, la Stabile sarà la conduttrice di un nuovo programma dal titolo “Fai un gavettone” in cui vengono organizzati appunto dei gavettoni a sorpresa a persone che secondo amici, parenti e fidanzati se lo meritano. Chissà però che quello non sia l’unico impegno di Giulia per Witty tv e che magari se ne aggiunga uno come inviata della piattaforma web della Fascino mostrando contenuti esclusivi e dietro le quinte del popolare show del sabato sera di Canale 5 o di altri programmi della casa di produzione di Maria De Filippi, vedremo.

Giulia è stata ospite di Tu si que vales ballando con un concorrente a cui è seguita una performance estemporanea con Maria molto divertente che vedremo a settembre su Canale 5, ma di certo non ha sostituito Belen.

Nel frattempo, come è noto, Belen Rodriguez è stata impegnata a partorire la sua secondogenita Luna Marì nell’ospedale di Padova, con tanto di polemica annessa. Ma polemica a parte, oggi Belen tornerà a lavorare, come da lei stesso fatto intuire sui suoi social e precisamente sarà a Roma per registrare una nuova emissione di Tu si que vales in cui lei tornerà a fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara che insieme a Sabrina Ferilli, Maria De Filippi Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari fanno parte del cast di questo fortunato spettacolo di varietà. Per quel che riguarda la data di partenza di questo programma attualmente oscilla fra sabato 18 e sabato 25 settembre 2021, ovviamente su Canale 5.