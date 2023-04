Trump, comizio notturno. Rai News 24 sul pezzo, Sky buca l’intervento

Annunciatissimo e attesissimo. Donald Trump doveva parlare e ha parlato, alle 2 e 20 di notte, ora italiana. L’ex presidente degli Stati Uniti, incriminato con 34 capi di accusa, è intervenuto dal resort di Mar-a-Lago in Florida, di ritorno da New York.

Un appuntamento che Rai News 24 ha seguito per intero, per tutti i trenta minuti, con l’immancabile traduzione simultanea. “Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America”, ha affermato il tycoon. “L’unico crimine che ho commesso è stato difendere l’America da chi la vuole distruggere”.

La copertura è stata garantita anche su Rai 1 e Rai 3, grazie al tradizionale switch notturno.

Nessuna traccia di Trump, invece, su Sky Tg24, che ha clamorosamente ‘bucato’ le sue dichiarazioni in diretta. Eppure il comizio era stato annunciato con diversi lanci dell’ultim’ora, nonostante in onda ci fosse già il rullo dei servizi di giornata, abbinati alla rassegna stampa. La programmazione, pertanto, non è mutata nemmeno nella fatidica mezz’ora.

Va detto che a Sky sarebbe bastato ‘collegarsi’ con Sky News, canale all-news britannico della stessa ‘famiglia’. Uno stop informativo confermato pure sul sito di Sky Tg24, che ha interrotto il liveblog poco prima della mezzanotte.

Trump è il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale e in stato di arresto. Tuttavia, gli sono state risparmiate le manette e la foto segnaletica.