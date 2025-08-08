Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: perché il film di Lina Wertmüller è ancora oggi un cult

Il mare è calmo, il sole accecante. Su una barca di lusso, una donna elegante e impaziente guarda l’orologio, mentre un marinaio siciliano armeggia con la vela. È l’inizio di una delle guerre più feroci – e inaspettatamente seducenti – del cinema italiano. Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, diretto da Lina Wertmüller nel 1974, è molto più di una commedia sull’incontro tra opposti: è un concentrato di satira sociale, attrazione proibita e ribaltamenti di potere.

Ma per capirlo bene, oggi, bisogna conoscere il contesto in cui venne girato, un’epoca che sembra lontana anni luce da quella di oggi anche se, in fondo, non è passato poi così tanto tempo. Negli anni ’70, il cinema italiano viveva un momento d’oro: tra commedia all’italiana e cinema d’autore, registi come Fellini, Rosi e Bertolucci raccontavano un Paese in trasformazione. Wertmüller, unica donna a imporsi in quella generazione di autori, usava la leggerezza per raccontare temi pesanti, con un mix tutto personale di ironia e sguardo antropologico che ha fatto scuola.

In questo film porta in scena due archetipi: la borghese settentrionale altezzosa e il proletario meridionale ruvido, lasciando che il mare faccia da specchio ai loro conflitti.

La guerra dei sessi e di classe

Raffaella Pavone Lanzetti (Mariangela Melato) è la quintessenza della ricca milanese: sofisticata, capricciosa e sprezzante verso chi ritiene inferiore. In una parola, insopportabile. Gennarino Carunchio (Giancarlo Giannini) è il marinaio comunista che non tollera ordini e privilegi, ma sopporta il lavoro per necessità. Tra i due scatta subito una scintilla… di odio. Insulti e frecciatine volano a ritmo serrato, mettendo in chiaro che qui non si tratta di semplice antipatia: sono due mondi inconciliabili.

Il naufragio su un’isola deserta, però, ribalta le gerarchie. La donna di potere si ritrova senza risorse, il marinaio tuttofare diventa il padrone della situazione. Il linguaggio, poi, si fa fisico: Gennarino impone le sue regole, Raffaella è costretta a piegarsi. Quello che inizia come vendetta di classe si trasforma in una relazione ambigua ed estremamente sensuale, fatta di attrazione e sottomissione. Un cortocircuito narrativo che oggi fa discutere, ma che all’epoca spiazzò e affascinò.

Lina Wertmüller utilizza il contesto esotico – la barca, l’isola, il mare immobile e meraviglioso della Sardegna – come lente d’ingrandimento delle tensioni sociali. Lontani dalla civiltà, cadono le maschere: il ricco diventa vulnerabile, il povero può comandare. Ma il film non si limita a invertire i ruoli, ne mostra anche la fragilità: appena tornati alla realtà, tutto si ricompone. Non faremo spoiler. Ci limitiamo a dire questo: si tratta di una parabola sull’effimero del potere e sulla sua dipendenza dalle circostanze.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto e tutta la rivoluzione degli anni ’70

Per capire l’impatto del film, lo abbiamo detto, bisogna entrare nel clima dell’Italia del 1974. Il femminismo metteva in discussione ruoli secolari, le lotte sindacali erano al centro delle cronache, il divorzio era appena stato confermato con un referendum storico. Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto prende questi fermenti e li porta su uno scoglio in mezzo al nulla. Il naufragio diventa metafora di un Paese in cui i ruoli sociali sono in bilico, pronti a capovolgersi.

Wertmüller, come se non bastasse, non offre soluzioni concilianti. Mostra il potere come un gioco di forze che si sposta a seconda del terreno. In questo senso, quindi, il film è più vicino a una favola nera che a una love story.

Giancarlo Giannini e Mariangela Melato rendono il film un capolavoro

Visivamente, la regia alterna la vastità del mare a primissimi piani che catturano ogni smorfia e ogni scintilla di rabbia o desiderio. I piani sequenza seguono gli scambi di battute senza tagli, rendendo palpabile la tensione. La fotografia esalta il contrasto tra il blu accecante del mare e i toni caldi della pelle abbronzata dei due protagonisti, simbolo di una vicinanza fisica che diventa inevitabile.

Wertmüller dirige Giannini e Melato, entrambi in stato di grazia, come un direttore d’orchestra: lui sanguigno, teatrale, con un dialetto marcato; lei algida, con un italiano tagliente. La loro chimica è semplicemente esplosiva. Rendono credibile un rapporto che passa dalla repulsione alla passione in poche scene, e non è da tutti.

I due erano già rodati come coppia artistica (strepitosi anche in Mimì metallurgico ferito nell’onore, sempre di Wertmüller) ma qui raggiungono un equilibrio perfetto. Il loro duello verbale è un balletto di insulti, il loro avvicinamento fisico è un lento logoramento delle barriere sociali. E la colonna sonora di Piero Piccioni, premiata con il David di Donatello, accompagna il tutto con leggerezza e malinconia.

L’attualità di un film scomodo

Rivedere oggi Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto è un esercizio di confronto: con il passato, con il nostro modo di vedere il potere e con ciò che il cinema può o non può mostrare. È un film figlio del suo tempo, ma anche una lente che ingrandisce dinamiche universali. Oggi molte scene possono risultare disturbanti, c’è chi ci vede un racconto sessista, chi una satira estrema che usa il grottesco per smascherare stereotipi. In ogni caso, il film continua a generare dibattito – segno che la sua carica provocatoria non si è affatto esaurita.

Nel 2002, Guy Ritchie tentò un remake con Madonna e Adriano Giannini. Risultato: un disastro di critica e pubblico. Eliminati i riferimenti politici e la satira sociale, restava solo una storia d’amore patinata, priva di mordente. Una lezione chiara: certi equilibri narrativi non si possono ricreare a comando.

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto: un classico che divide ancora oggi

Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto, per tutti questi motivi, non è un film che lascia indifferenti. È scomodo, contraddittorio, a tratti esilarante e a tratti inquietante. Ma è anche una delle prove più audaci della commedia all’italiana, capace di mescolare leggerezza e pugni nello stomaco. Guardarlo oggi significa entrare in un territorio dove attrazione e potere si confondono, e dove il mare – blu, immobile e ingannevole – è testimone silenzioso di una storia impossibile da dimenticare.