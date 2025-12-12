Trama, cast e curiosità di 56 giorni: la nuova serie thriller disponibile su Prime Video

Il calendario Prime Video del 2026 è ricco di novità pronte a conquistare il pubblico. Tra serie tv originali, film, ma anche show, la piattaforma streaming non deluderà i suoi utenti, sempre alla ricerca di prodotti di qualità e con una loro intensità. Tra le serie prossime al debutto 56 giorni, una sorta di thriller psicologico, dalla trama avvincente che terrà in allerta gli spettatori. La serie punta a imporsi nel panorama televisivo delle piattaforme a pagamento e a quanto pare ha tutti i requisiti per non passare inosservata.

Tratta da romanzo best-seller di Catherine Ryan Howard, dispone di 8 episodi che saranno visibili dal 18 Febbraio 2026. Il debutto è previsto in contemporanea in 260 paesi del mondo. La storia appare semplice, ma in realtà nasconde diversi retroscena che lo spettatore scoprirà in modo graduale sentendosi parte della narrazione. In 56 giorni i protagonisti sono Oliver e Ciara, due ragazzi che si incontrano per caso al supermercato, un incontro che cambia la loro vita.

Tra loro scoppia una passione inaspettata che li travolgerà in modo intenso. Dopo 56 giorni dal quell’incontro la polizia trova nella casa di Oliver un corpo decomposto, non facile da identificare e palesemente trucidato: Ciara ha ucciso Oliver o viceversa? Scoprire la verità per la polizia non sarà facile e le indagini appaiono a rilento e molto complicate. Inoltre emergono diverse informazioni che rendono ancora più difficile sciogliere la matassa: il quadro indiziario è ad un punto fermo. Oltre che un poliziesco 56 giorni è un thriller psiicologico inteso che conduce lo spettatore a scavare nel passato dei due protagonisti.

56 giorni cast: Dove Cameron e Avan Jogia protagonisti del thriller erotico

Nel cast di 56 giorni ci sono Dove Cameron e Avan Jogia, che vestono i panni rispettivamente di Oliver e di Ciara. Due giovani attori di talento che hanno reso il thriller psicologico, ma anche erotico. Presenti nella serie anche Karla Souza come Lee Reardon e Dorian Missick come Karl Connolly.

La neo serie di Prime Video ha ricevuto diversi consensi e sicuramente di imporrà tra i prodotti della piattaforma. Dalle informazioni condivise appare coinvolgente, mai scontata e ricca di momenti di suspence che riveleranno segreti inaspettati. Inoltre i diversi colpi di scena renderanno la fiction ancora più stimolante.

Dove Cameron: “Damiano mi aiutato per le scene di nudo”

In una recente intervista Dove Cameron ha parlato della sua difficoltà di girare le scene di nudo di 56 giorni. Per lei non è stato facile superare quel senso di purezza che fa parte del suo modo d’essere, ma ha affrontato il problema aiutata da Damiano David, ex voce dei Maneskin e oggi suo compagno: “Sono andata in spiaggia con lui durante una pausa dalle riprese, e tutte le ragazze si stavano togliendo il top”, ha raccontato Cameron.

L’attrice ha poi precisato: “Damiano mi ha detto ‘nessuno ti fisserà. Sei completamente al sicuro. Se vuoi, sei libera di farlo’. Sia chiaro, non mi stava dando il permesso, mi stava solo rassicurando. Mi ha aiutato a perdere la vergogna che provavo per la nudità, ed è una cosa che non pensavo di avere. Questa esperienza mi ha aiutata a crescere”.