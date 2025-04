Trama, anticipazioni e cast di Paradise 2: tutto quello che c’è da sapere

Paradise 2 torna con un’altra stagione su Disney+. Di che cosa tratta il secondo capitolo, cast e quando andrà in onda

Mistery, thriller politico e fantascienza si mescolano e danno vita a Paradise, una serie creata da Dan Fogelman (autore anche della serie di successo This Is Us), con Sterling K. Brown nei panni di un agente dei servizi segreti, Xavier Collins.

Il set della serie è un bunker sotterraneo in cui vivono alcuni superstiti a un cataclisma terrestre. L’agente Collins ha il compito di tutelare le sorti del presidente Cal Bradford (James Marsden), ma la situazione precipita con l’omicidio di quest’ultimo.

Questo triste evento, infatti, porterà a una serie di indagini che faranno emergere ulteriori misteri, che hanno a che fare con la sopravvivenza degli esseri umani.

Nella prima stagione, un cliffhanger è stato usato per creare suspense. Xavier ha abbandonato il bunker alla ricerca della moglie, che pensava deceduta, e per capire cosa fosse accaduto all’esterno, dopo la catastrofe che aveva devastato la superficie terrestre.

Quello che i telespettatori si domandano, dunque, è che cosa sarà successo a Xavier e se sarà riuscito a raggiungere il suo obiettivo.

Paradise 2: nuove trame e quando esce la serie

Nella seconda stagione di Paradise, la storia si dipanerà tra due filoni narrativi. Nello specifico, le vicende legate al bunker, e quelle che esplorano ciò che accade in superficie.

Proprio il viaggio intrapreso da Xavier, protagonista della serie, sarà ciò cui verterà l’attenzione. Nel bunker, invece, poteri forti cercheranno di predominare l’uno sull’altro, e pian piano, verranno a galla i destini dei superstiti.

Tra segreti, nuove alleanze e rivelazioni importanti, la storia proseguirà con nuove vicende pronte ad appassionare i telespettatori. Tra i membri del cast, oltre al protagonista Sterling K. Brown, ci saranno anche Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Krys Marshall, Charlie Evans e molti altri ancora.

James Marsden, il cui personaggio, il presidente Bradford, è morto assassinato nella prima stagione, potrebbe tornare nella serie Disney, attraverso alcuni flashback.

Una novità nel cast sarà la presenza di Shailene Woodley, che molti hanno apprezzato nel ruolo di Tris nella saga di Divergent e in Colpa delle stelle. In Paradise 2, il suo ruolo sarà quello di una superstite che si interfaccerà con Xavier. Del cast faranno parte anche Thomas Doherty, Michael McGrady e Timothy Omundson.

Per il momento la serie è ancora sul set, dato che le riprese hanno avuto inizio il 28 marzo scorso. L’auspicio dei produttori è quello di mandare in onda la seconda stagione nei primi mesi del 2026.