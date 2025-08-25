Tragedia a Southaven: ucciso a colpi di pistola il celebre comico Reggie Carroll

Reggie Carroll, noto come il “Knockout King of Comedy”, è stato ucciso a Souhaven nel Mississippi a 52 anni. L’agguato in quello che potrebbe essere stato un tentativo di rapina finito male. L’uomo sospettato di averlo ucciso è in stato di arresto

Il mondo della comicità americana piange sotto shock la perdita improvvisa di Reginald “Reggie” Carroll, ucciso a 52 anni in una sparatoria avvenuta a Southaven, in Mississippi.

Secondo quanto comunicato dalla polizia locale, l’agguato sarebbe avvenuto nella zona di Burton Lane un sobborgo di Southaven, contea di DeSoto, una zona periferica di Memphis al confine con il Tennessee.

Reggie Carroll, ucciso a colpi di pistola

Secondo quanto evidenziato dai primi riscontri, confermati anche dai verbali degli agenti di polizia locale giunti sul posto dopo la segnalazione di alcuni colpi d’arma da fuoco, Carroll sarebbe stato soccorso per strada, incosciente e gravemente ferito dopo essere stato raggiunto da alcuni proiettili.

Trasportato d’urgenza al Regional One Health Hospital di Memphis, il comico non è sopravvissuto nonostante i tentativi di rianimazione. La morte è stata ufficializzata pochi minuti dopo il ricovero.

Le autorità hanno confermato l’arresto di un uomo, già accusato formalmente di omicidio la cui identità non è ancora stata resa nota. Così come non sono stati resi pubblici i dettagli sul movente, ma le prime informazioni parlano di un episodio isolato, forse un banale tentativo di rapina, sul quale continuano le indagini.

La carriera di un talento irriverente

Originario di Baltimora, Reggie Carroll aveva costruito la sua fama come stand-up comedian con uno stile diretto, energico e molto vicino al pubblico. Conosciuto come il “Knockout King of Comedy”, Carroll aveva ottenuto una notevole popolarità non solo in TV ma soprattutto attraverso un gran numero di serate che lo impegnavano in un calendario di esibizioni fittissime.

Carroll era un autentico stakanovista, capace di esibirsi anche con tre-quattro show al giorno…. “perché la risata del pubblico è l’unica cosa che mi ripaga davvero” era solito dire.

I suoi spettacoli erano migliaia. Nel corso di oltre trent’anni di carriera dai suoi esordi Carroll aveva calcato palchi in tutti gli Stati Uniti, collaborando con star come Mo’Nique e Katt Williams. La sua comicità si nutriva spesso di osservazioni taglienti e autoironiche, capaci di conquistare sale gremite e comunità locali, in particolare quella afroamericana.

Reggie Carroll, TV e club

Oltre al cabaret e ai club comici Reggie Carroll vantava esperienze televisive di rilievo. Tutto cominciò dopo un episodio di Showtime at the Apollo nel 2000, uno dei programmi simbolo della comicità americana, e nella sit-com The Parkers su UPN. Più recentemente aveva prodotto e partecipato al live show Knockout Kings of Comedy e recitato nel film per la tv Rent & Go (2022). La sua capacità di unire il palco alla dimensione televisiva gli aveva guadagnato un seguito fedele e trasversale.

Il ricordo della comunità comica americana

La notizia della sua morte ha scosso profondamente l’ambiente dello spettacolo. Il club Mobtown Comedy di Baltimora, dove Reggie Carroll aveva mosso i primi passi quando ancora era uno studente delle scuole superiori che arrotondava come cameriere chiedendo di intrattenere il pubblico a fine turno con i suoi giochi, ha scritto sulla sua pagina ufficiale… “Rest in power @comedianreggiecarroll, grazie per essere stato uno dei pilastri della nostra scena. Tutta la comunità comica di Baltimora piange la perdita di un grande talento. Le nostre preghiere vanno alla famiglia”.

Mo’Nique, premio Oscar e sua amica di lunga data, lo ha definito “un fratello nella comicità, un uomo di rara generosità”.

In un toccante messaggio su Instagram, Mo’Nique ha ricordato i lunghi tour vissuti insieme: “Non ho lacrime tristi, perché ogni momento passato con Reggie è stato speciale. La sua allegria e la sua energia resteranno per sempre con me”.

Anche il fratello Jonathan Carroll ha ringraziato pubblicamente per l’ondata di affetto ricevuta, chiedendo rispetto e discrezione mentre la famiglia elabora la perdita.

Reggie Carroll, un’eredità interrotta troppo presto

Con la sua scomparsa, la comicità americana perde una voce autentica e ancora in piena attività. Reggie Carroll stava consolidando la sua presenza nazionale grazie a tournée di successo e nuovi progetti televisivi. La sua improvvisa morte lascia un vuoto doloroso tra colleghi, fan e una comunità artistica che lo aveva visto crescere e affermarsi.