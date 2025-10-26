Tragedia a Beautiful: Steffy uccide Sheila in casa, Finn distrutto dal dolore. Le anticipazioni

Al centro delle nuove puntate ci sarà ancora la morte della “villain” per eccellenza di Beautiful: Sheila Carter. Alla fine Steffy l’ha davvero fatto. La giovane donna ha ucciso Sheila in casa e adesso la sua vita è destinata a cambiare per sempre. Lo scontro tra le due eterne nemiche è culminato con la morte della madre di Finn.

La tragica scomparsa della madre biologica sarà straziante per Finn, diviso tra il dolore per la morte di Sheila e la consapevolezza del ruolo oscuro giocato dalla dark lady di The Bold and the Beautiful, responsabile di numerosi crimini. Ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap, inevitabilmente segnate da un fatto epocale come l’uccisione dello storico personaggio interpretato da Kimberlin Brown.

Beautiful: la morte di Sheila ancora al centro della soap

Le anticipazioni delle puntate di Beautiful dal 27 ottobre al 1° novembre 2025 rivelano che lo scontro tra Steffy e Sheila, culminato con la morte della “cattiva” della soap, si prenderà ancora la scena nelle trame della regina delle soap made in Usa. Le nuove puntate inedite andranno in onda da lunedì 27 a venerdì 31 ottobre dalle 13.45 e sabato 1° novembre 2025 dalle 14.15.

La tranquillità di Steffy è stata sconvolta dall’improvvisa irruzione di Steffy, pronta a introdursi di nascosto nella casa sulla scogliera durante una notte di tempesta. Terrorizzata dalla presenza di un intruso e convinta dell’imminenza di un aggressione, Steffy ha brandito un coltello e ha accoltellato la suocera provocandone la morte.

La notizia della morte di Sheila ha lasciato tutti attoniti alla Forrester. Anche Finn è stato sconvolto dall’accaduto, dilaniato a metà tra il dolore per la scomparsa della madre biologica e la viva coscienza dei suoi crimini. Ridge, Brooke, Carter, Thomas e Hope hanno provato a comprendere la dinamica dei fatti, ricordando che Steffy avrebbe sicuramente avuto la peggio se non si fosse difesa.

Steffy ha dovuto rispondere alle domande degli agenti. Durante l’interrogatorio condotto dal tenente Baker la figlia di Ridge ha ripercorso quanto accaduto in quella drammatica notte. Nel frattempo anche Ridge è sopraggiunto per starle vicino, non senza ricordarle quanto sia cruciale il sostegno di Finn, che dovrà capire che sua madre Sheila rappresentava una minaccia costante.

Tutti preoccupati per Steffy, Finn stravolto

Lo stato emotivo di Steffy sarà al centro delle preoccupazioni di tutti. Hope nel frattempo proverà a far ragionare Finn, ancora sconvolto dagli eventi che lo hanno travolto. La donna cercherà di spronarlo, invitandolo a concentrarsi su ciò che è davvero importante in questo momento: sostenere e proteggere sua moglie Steffy.

Nelle scorse puntate Steffy ha osservato in silenzio le operazioni della polizia, impegnata a raccogliere le tracce del drammatico evento. Da un lato il pensiero che l’incubo rappresentato da Sheila sia finalmente terminato (ma sarà davvero così?) è stato una fonte di sollievo per lei. Al suo arrivo in ospedale, Finn ha cercato di rassicurarla dicendole che non ha fatto altro che difendere se stessa e i bambini.

Finn però faticherà ancora a trovare la calma. Al tempo stesso in Eric, Ridge e Donna monterà la preoccupazione per Steffy. Quanto accaduto è stato troppo traumatico per poter passare senza lasciare traccia nella sua mente.