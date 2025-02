Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre le bugie della famiglia

Le anticipazioni della puntata di oggi, domenica 2 febbraio 2025, alle 21:40, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e da 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento, anticipazioni 2 febbraio 2025:

L’inganno di Yesim

Guzide scopre che Yesim (Asena Girişken) ha ingannato Tarik, facendogli credere di averlo abbandonato per sempre, quando in realtà si nasconde a casa di Burcu (Merve Altınkaya) insieme alla figlia, con l’unico intento di far impazzire Tarik di dolore e renderlo più accondiscendente alle sue richieste. Messa alle strette, Yesim è costretta a raccontare la verità a Tarik, che tuttavia la perdona.

Tarik ha un patrimonio non dichiarato

Tarik prepara così un nuovo atto di divorzio da proporre a Guzide, apparentemente molto vantaggioso per quest’ultima. In realtà Tarik svela a Yesim che possiede un patrimonio “non dichiarato” di cui Guzide non è a conoscenza. Tarik va da Guzide per farle firmare i documenti, ma lì trova Sezai (Ercan Kesal), invitato a cena da Guzide. In un attacco di gelosia, Tarik definisce Sezai “un opportunista”. Guzide, su tutte le furie per l’atteggiamento di Tarik, rifiuta di accettare la nuova proposta da parte di Tarik e il suo unico intento è quello di distruggere Tarik.

Nuovi guai per Oylum e Ozan

Oylum si appresta a partire in gran segreto per New York, ma proprio quando sta per salire in macchina di Tolga (Caner Şahin) per dirigersi verso l’aeroporto, comincia ad avvertire dei forti dolori alla mano, fino a perdere completamente la sensibilità. Tolga decide quindi di portarla subito in ospedale, nonostante la ragazza si rifiuti di andare, perché non vuole perdere il volo. Dagli esami si evince che Oylum si è fratturata una vertebra cervicale dopo aver battuto la testa la sera in cui è stata aggredita. Le brutte notizie però, non sono ancora finite per Oylum: questa frattura la obbliga a restare ferma per un po’ di tempo e il suo viaggio per New York probabilmente dovrà essere nuovamente rimandato. Anche per Ozan le cose non si mettono bene: mentre è in ufficio, lui e i suoi colleghi subiscono un attacco armato.

L’incidente di Guzide

Oylum è decisa a dire tutta la verità a sua madre: quando finalmente trova il coraggio di telefonarle, le risponde un’infermiera di pronto soccorso e le comunica che Guzide ha subito un incidente. Oylum, una volta in ospedale, avverte disperata parenti e amici, che accorrono a sostenerla. Yesim, nel vedere Tarik accorrere in ospedale, viene presa da un attacco di gelosia.

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull'app per smart tv, tablet e smartphone.