Tradimento, prossime puntate: Oylum sposa Behram, la reazione disperata di Tolga

Negli ultimi anni, le serie tv turche hanno conquistato una fetta sempre più ampia del pubblico italiano, imponendosi come fenomeno televisivo trasversale, capace di unire spettatori di diverse età e gusti.

Il loro punto di forza? Trame intense, ricche di colpi di scena, emozioni forti e una cura estetica che non passa inosservata. Non è un caso se ogni nuova produzione proveniente dalla Turchia riesce a guadagnarsi rapidamente una platea fedele e appassionata.

Canale 5 è ormai diventata la casa naturale per queste storie, che continuano a registrare ascolti solidi e un seguito crescente anche sui social.

Tra le ultime ad arrivare in Italia, Tradimento si sta rapidamente affermando come uno dei titoli più coinvolgenti della stagione. Al centro della narrazione c’è Güzide, una donna forte, giudice rispettata, madre amorevole e moglie devota da trent’anni. La sua sembra la classica famiglia perfetta, ma dietro quella facciata irreprensibile si nasconde una realtà ben diversa.

Ogni persona a lei vicina, dal marito ai figli, custodisce segreti inconfessabili. Una rete di bugie che lentamente inizia a sgretolare tutto ciò in cui Güzide ha sempre creduto.

A interpretare la protagonista è Vahide Perçin, volto amatissimo dal pubblico italiano per il ruolo di Hünkar Yaman in Terra Amara. Un nome che è già garanzia di intensità e talento. Ora, i telespettatori sono col fiato sospeso: cosa succederà quando tutta la verità verrà a galla? Le prossime puntate si preannunciano cariche di tensione e il pubblico non vede l’ora di scoprirlo.

Tradimento, anticipazioni: Oylum sposa Behram, ma Tolga crolla di fronte alla verità

Nella seconda stagione di Tradimento, le emozioni non conoscono tregua, e la storia di Tolga è tra le più complesse e tormentate.

Nonostante abbia sposato Selin, l’uomo è ancora innamorato di Oylum. Il matrimonio con Selin, più che una scelta del cuore, appare come un rifugio instabile e la loro decisione di prendere un bambino in affido sembra un disperato tentativo di dare un senso a un’unione nata su basi fragili. Selin, impossibilitata ad avere figli a causa di un intervento chirurgico, accoglie con entusiasmo l’idea, vedendovi una possibilità di rinascita.

Ma il cuore di Tolga è altrove. È disposto a tutto pur di riavere Oylum: le propone di fuggire insieme, promettendole protezione e amore, e si offre persino come padre per Can, senza sapere di essere lui il vero padre del bambino. Tuttavia, Oylum lo rifiuta. La paura delle ritorsioni da parte degli uomini di Behram, nonostante quest’ultimo sia ormai fuori gioco, in coma vegetativo dopo una sparatoria, resta troppo forte.

La situazione precipita quando Tolga, accecato dalla gelosia, tenta un’azione disperata: irrompe nella villa dei Dicleli per portare via Oylum. Ma lei, ancora una volta, dice no. Il colpo finale per Tolga arriva quando assiste alla proposta di matrimonio di Kahraman a Oylum, e alla sua risposta: un convinto “sì”. Ferito nel profondo, Tolga torna da Selin, quella stessa donna che fino a poco prima aveva cercato di incastrarlo.

Nonostante tutto, i due scelgono di ripartire. Una bambina in affido arriva nelle loro vite come un raggio di luce in mezzo alla tempesta. Non sanno ancora come chiamarla, se Derin o Pera, ma di certo quel piccolo essere sarà il simbolo di un nuovo inizio. Forse il primo davvero sincero.