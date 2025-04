Tradimento, le trame turche: Ipek non è morta, dove la ritroveranno

Tradimento sta entrando nel vivo della sua seconda e ultima stagione, e di certo non mancheranno i colpi di scena. Un nuovo personaggio, infatti, è entrato a far parte della soap turca e nel corso delle puntate, si mostrerà sempre più controverso. Stiamo parlando di Ipek, figlia di Sezai, che per molti anni è stata lontano da suo padre, per poi riapparire improvvisamente nella sua esistenza. Ma solo per portarvi scompiglio.

La giovane, infatti, ha tutt’altro che buone intenzioni nei confronti del padre. Il suo è un odio che ha delle radici ben profonde, a dispetto della maschera che indossa nelle prime puntate della seconda stagione.

Il motivo? La giovane è convinta che la fine del matrimonio dei suoi genitori, sia dovuta al rapporto tra Güzide e Sezai. Secondo Ipek, la relazione tra i due avrebbe portato al suicidio di sua madre. Ed ecco perché, dopo anni, è tornata a Istanbul per vendicarsi di suo padre.

Tradimento 2, Ipek inscena la sua morte: ecco dove la ritroveranno

Nei prossimi episodi di Tradimento, Yesim scoprirà che Ipek ha finto il suicidio. Quest’ultima, infatti, getterà la sua auto nel lago e inscenerà la sua morte, per vendicarsi di suo padre.

Tuttavia, la verità viene sempre a galla, ed è così che succederà anche in questo contesto. A scoprire la verità sull’accaduto, sarà nientemeno che Yesim. Ma andiamo con ordine. Dopo aver gettato la propria auto in un lago, Ipek si rifugerà da sua zia, in un bosco. Per ottenere il suo silenzio, la pagherà profumatamente e riuscirà a mantenere il segreto per un po’ di tempo.

Nel frattempo, la polizia la cercherà ovunque e suo padre sarà disperato. Intanto, a casa di Güzide, Ümit e Yesim si occuperanno dell’allestimento del loro ufficio, per la gestione di un’azienda di catering. Ümit le racconterà del suicidio di Ipek e Yesim avrà come la sensazione che si tratti di una messinscena.

Questo perché qualche giorno prima, aveva notato Ipek con Oltan e aveva visto che lui era molto preso dalla ragazza. Ecco perché gli aveva rivelato che aveva cercato di uccidere Güzide. Dato che la notizia del suicidio di Ipek era giunta dopo questa rivelazione, Yesim intuirà che c’è qualcosa che non torna.

Yesim, dopo essersi fatta dire dove avevano trovato l’auto di Ipek, si recherà in loco e farà dei giri nei dintorni. Alla fine, vedrà Ipek nei pressi di una casa e farà un video. Yesim sarà poi intenzionata a mostrare il filmato a Sezai e Oltan.