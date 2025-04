Tradimento, le trame dal 14 al 20 aprile: Tarik ritira la denuncia contro Yesim, ma pone una condizione

Continua a tenere banco su Canale 5 la soap turca Tradimento, incentrata sul dramma familiare di Guzide Özgüder, rispettabile giudice di famiglia che si trova a fare i conti con la perturbante realtà di una famiglia esemplare solo sulla carta. La donna scopre casualmente il tradimento del marito, l’affermato avvocato Tarik Yenersoy. Guzide viene così a sapere che l’uomo col quale ha condiviso trent’anni di vita matrimoniale (e due figli) conduce da molto tempo una doppia vita.

Da cinque anni Tarik infatti tiene in piedi una famiglia parallela con una donna più giovane di lui, Yesim, con la quale ha avuto addirittura una figlia, la piccola Oyku, ignara di avere altri due fratelli molto più grandi di lei: Ozan e Oylum. Anche i fratelli Yenersoy si rivelano presto piccoli maestri dell’inganno, pronti a mentire ai genitori (e non solo) per coprire la realtà delle loro vite.

Dopo un inizio in sordina le trame di Tradimento stanno cominciando ad appassionare il pubblico di Mediaset. Notevole l’exploit di sabato 5 aprile, quando la dizi ha tenuto incollati al piccolo schermo 2.213.000 spettatori raggiungendo il 22,5% di share. Le anticipazioni delle trame dal 14 al 20 aprile vedranno protagonisti proprio Tarik e Yesim: Yenersoy ritirerà la denuncia nei confronti della madre di sua figlia, ma porrà una condizione ben precisa.

Tradimento, anticipazioni delle trame dal 14 al 20 aprile: Tarik ritira la denuncia contro Yesi, ma a condizioni ben precise

Nella settimana dal 14 al 20 aprile gli spettatori di Tradimento avranno modo di assistere a eventi che promettono di stravolgere le dinamiche tra alcuni dei principali personaggi della soap che nella versione originale si intitola Aldatmak. Da tempo Tarik e Yesim sono ai ferri corti e la donna ha perfino cercato di avvelenarlo (facendo ricadere la colpa sull’ex moglie dell’avvocato).

Nelle prossime puntate Yesim uscirà di prigione grazie al suo ex compagno. Per la donna le porte della cella si sono aperte a causa di una denuncia di Tarik, che ha pensato di vendicarsi di lei dopo essere entrato in possesso di alcune foto compromettenti di Yesim a letto con un altro uomo, ignaro del fatto che gli scatti fossero il frutto di una messinscena della sua vecchia amante Dilek (che glieli aveva procurati).

Tarik riuscirà così a ottenere un ordine restrittivo contro Yesim, in modo da non farla più avvicinare alla piccola Oyku. Yenersoy farà valere il provvedimento quando Yesim si presenterà nella nuova abitazione per riabbracciare la figlioletta. Non avendo rispettato l’ordine – del quale peraltro non conosceva l’esistenza – la donna si vedrà arrestare e rinchiudere in una cella del commissariato.

La prigionia durerà poco. İlknur (la zia di Yesim) andrà in ufficio da Tarik per supplicarlo di far uscire dal carcere la nipote, anche per il bene della bambina. Le sue parole colpiranno nel segno e Yenersoy si recherà in commissariato per ritirare la denuncia contro la ex compagna. Il legale però porrà una condizione ben precisa. Metterà subito in chiaro con Yesim che non intende più farle vedere la figlia.

Tarik le intimerà di stare a distanza da Oyku, convinto com’è che la donna possa solo esercitare una pessima influenza sulla bambina. Yesim così si giocherà il tutto per tutto partecipando a un programma scandalistico dove avrà la possibilità di smascherare la doppia vita di Tarik chiedendogli di restituirle la custodia della figlia nel corso della trasmissione.