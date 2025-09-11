Tradimento, gli spoiler turchi: ricatti e minacce. Le trame della prossima stagione

Gli spoiler turchi di Tradimento rivelano alcuni colpi di scena inattesi: la trama della prossima stagione sarà caratterizzata da nuovi intrighi, ricatti e minacce.

Dopo una breve pausa estiva Tradimento è tornato in onda. L’amata soap turca, che sin dal debutto ha conquistato il pubblico, è prossima al finale, che lascerà aperte diverse situazioni. La prossima stagione infatti sarà ricca di colpi di scena inaspettati; intrighi, ricatti, e minacce caratterizzeranno le nuove trame e gli spettatori non potranno che appassionarsi al vissuto dei vari personaggi. Secondo diversi spoiler turchi al centro della scena ci sarà Oylum che avrà più di un confronto con Mualla: le due saranno sempre più ai ferri corti.

Le anticipazioni rivelano che Kahraman andrà a trovare Oylum in ospedale e inaspettatamente la vedrà piangere per Tolga. Il giovane si renderà conto che la moglie è ancora innamorata del rivale e deciderà di fare un passo indietro. Una volta a casa confiderà alla zia Mualla che vuole chiedere il divorzio, è certo che Oylum non è innamorata di lui e vuole lasciarla libera. Decisione che non piacerà alla donna che temerà di perdere il nipote Can.

Per questo Mualla attuerà un piano per rapire il bambino e inviterà i suoi stretti collaboratori ad allestire un castello nel Regno Unito dove porterà il piccolo dopo averlo rapito. Kahraman cercherà di dissuadere la zia e le ricorderà che Can non è suo nipote, cosa che non la interessa affatto: la donna è determinata a far crescere il piccolo come un Dicleli. Solo dopo una certa insistenza Mualla rinuncerà al suo piano malvagio, ma i contrasti con l’ex nuora non si placheranno.

Oylum ricatta Mualla: “Can è figlio di Tolga, non è un Dicleli”

La figlia di Guzide deciderà così di lasciare villa Dicleli, ma prima avrà un nuovo confronto con Kahraman a cui ripeterà di essere state una moglie leale e fedele. La giovane tornerà a vivere con la madre, ma vivrà in continua allerta a causa delle pretese di Mualla. Per paura di alcune ripercussioni Oylum vivrà scortata e i suoi movimenti saranno limitati, stanca della pressione a cui è sottoposta deciderà di avere un confronto con Mualla e si recherà a casa sua per ricattarla.

Oylum le farà vedere un video dove rivela che Can è figlio di Tolga e non è un Dicleli, una notizia che sarà resa pubblica se a lei succedesse qualcosa. Un ricatto che dovrebbe mettere al sicuro la figlia di Guzide dalle minacce di Mualla. I timori che la notizia sulla reale paternità di Can possa venire a galla creeranno un disagio a Mualla, che non desidera porre la sua famiglia al centro di uno scandalo: ma saranno sufficienti per lasciare stare Oylum?

Tradimento, puntate italiane: trama e anticipazioni

Le puntate italiane rivelano che Tolga è in fin di vita: dopo che Selin gli ha sparato è finito in ospedale e necessita di un immediato trapianto di rene. Dopo una serie di ricerche vane, Oylum decide di salvargli la vita e accetta di essere la donatrice. Il legame tra i due diventa sempre più intenso e indissolubile.

La situazione preoccupa Kahraman che teme per il suo matrimonio. L’uomo comincia a insospettirsi e ha molti dubbi sulla sincerità dei sentimenti della moglie, che evidentemente è ancora legata all’ex fidanzato. Le anticipazioni turche confermano infatti l’inevitabile addio tra i due.