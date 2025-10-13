Tradimento, finale di stagione: da cosa potrebbe essere sostituita la soap turca

Tradimento è tra le soap turche di maggiore successo, prodotto di punta di Mediaset ha permesso alla rete del Biscione di ottenere ascolti rilevanti, dando spesso fastidio ai palinsesti dell’altre reti. Dopo il debutto della scorsa Primavera, la soap è stata sospesa durante l’Estate e a settembre è tornata alla sua programmazione ordinaria. Ora si parla di una nuova interruzione, rumors che ha allarmato il pubblico, ma che in realtà ha un fondamento diverso da quello che si pensa.

La dizi turca infatti si avvia al finale di stagione, finalmente i telespettatori, fans accaniti della serie conosceranno l’esito delle vicissitudini che hanno travolto i vari protagonisti. Le puntate finale di Tradimento dovrebbero andare in onda a Novembre, e in molti si chiedono chi e cosa potrebbe sostituire la soap. Quale format o serie sarebbe in grado di ripetere il successo di Tradimento? Le indiscrezioni che circolano in rete sono diverse e tra quelle più accreditate c’è la possibilità che la soap turca sia sostituita da Io sono Farah, altra serie andata in onda in Estate e oggi sospesa.

Tuttavia per il momento la dirigenza Mediaset non si è pronunciata e sta facendo una serie di valutazioni finalizzate a consolidare il pubblico del venerdì sera. Del resto il Biscione non può rischiare gli ascolti ed è certo che le soap turche hanno un vasto seguito e riscuotono spesso il consenso del pubblico. Non a caso quando ha sospeso, rimandato, o trasferito su Mediaset Infinity le varie dizi ha subito sempre diversi attacchi dai telespettatori, il che conferma l’attenzione del pubblico nei confronti di questo genere di fiction.

Tradimento. attesa la decisione di Mediaset

Tradimento non verrà sospesa di nuovo, ma si concluderà. Del resto il finale dell’amata dizi turca è atteso dal pubblico da diverso tempo. Per la dirigenza del Biscione novembre sarà un mese decisamente movimentato: le reti del palinsesto subiranno diversi cambi di programmazione e tutto verrà deciso nelle prossime settimane. E’ possibile, anche se appare improbabile, che La Ruota della fortuna nonostante il successo d’ascolti, venga sospesa per fare spazio a Striscia la notizia.

Tuttavia sembra che il tg satirico di Ricci andrà in onda in una forma rivoluzionata: una sola puntata a settimana. Mentre il vuoto lasciato da Tradimento sicuramente sarà occupata da una soap made in Istanbul: resta solo da capire se sarà una nuova serie oppure una dizi già iniziata, ma sospesa per motivi di spazio di palinsesto.

Anticipazioni Tradimento: accordi saltati tra Azra e lo zio

Le anticipazioni di Tradimento delle prossime puntate rivelano diversi colpi di scena. A quanto pare gli accordi tra Azra e lo zio saltano. Cemile si presenterà a casa di Guzide e le rivelerà che Dundar non è il suo vero figlio, la donna rimarrà sconcertata dalla notizia. Umit deciderà di andare a cena con Yesim per dichiararsi, ma la donna riceverà una telefonata dubbia e lascerà improvvisamente il ristorante. Umit Vedrà Yesim salire in macchina con un uomo e sarà sopraffatto dal dolore.

Azrà non riceverà più la casa che lo zio le ha promesso e questo creerà un disagio tra i due. Infine Sezai invece di proteggere la figlia la inviterà a costituirsi: la donna sarà disperata e non crederà che il padre la voglia realmente mandare in prigione.