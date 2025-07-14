Tradimento, cosa vedremo a settembre: viene a galla una verità agghiacciante su Oylum

Tradimento è tra le soap turche di maggiore successo: serie di punta di Mediaset va in onda nel daytime e anche in prima serata e nei diversi appuntamenti ha conquistato l’attenzione del pubblico. I dati Auditel sono infatti impressionanti e hanno fatto guadagnare alla rete del Biscione diversi punti, rispetto alle reti concorrenti. Visto il successo di Tradimento i vertici Mediaset hanno deciso di mandare in vacanza la soap per riprogrammarla a Settembre.

I telespettatori dovranno aspettare la fine dell’Estate per conoscere il finale di stagione, un finale che a quanto pare è ricco di colpi di scena inaspettati. Ma cosa dovrà aspettarsi il pubblico? Per ora non ci sono molti spoiler, ma di sicuro i telespettatori non rimarranno delusi visto che si sono affezionati ai personaggi, che in questi ultimi mesi sono stati protagonisti di diversi drammi. Tradimento è solo una delle tante soap turche di successo: dopo Daydreamer e Love is in the air e più recentemente Segreti di Famiglia, oggi in onda solo su Mediaset Infinity, Mediaset ha puntato molto sul prodotto turco.

Secondo alcune fonti accreditate la rete del Biscione ha acquistato diverse soap. Nelle puntate finali di Tradimento Oylum farà una scoperta inattesa: scoprirà una verità agghiacciante che metterà in discussione diversi aspetti della narrazione. Sarà un vero colpo di scena anche per i telespettatori che sicuramente rimarranno senza parole. Un finale davvero non prevedibile.

Tradimento, finale di stagione: ecco cosa succederà

Oylum scoprirà di non essere figlia della giudice Özgüder e dell’ex marito, e sarà determinata a scoprire l’identità dei suoi genitori biologici. Intanto Güzide e Tarik vogliono scoprire dove si trova il loro figlio, dopo lo scambio di culle non hanno saputo più nulla di lui e dall’altra parte Oylum si rende conto di non essere parte della famiglia che fino a ieri credeva sua. Celal aiuterà la giovane a scoprire la verità: ““Non so con chi mi hanno sostituita, ma soprattutto non so chi siano i miei genitori.

Sono nata all’ospedale di Esmeli, insieme ad altri quattro bambini, ma nessuno di loro è figlio di Güzide e Tarik. Sono stata abbandonata? E perché?“. Così si rivolge la giovane al braccio destro di Mualla. Celal si impegna ad indagare e scopre che un assistente al parto dell’epoca è ancora in vita. Dopo alcuni giorni torna da Oylum e le rivela chi sono i suoi genitori biologici, La madre è morta cinque anni prima, non ha mai avuto intenzione di abbandonarla, ma era innamorata di un uomo sposato che era anche medico dell’ospedale, Lutfi Tanylir. Quest’ultimo ha deciso di rapirla.

Oylum va a trovare il suo vero padre

Sconvolta dalla verità scoperta Oylum nell’ultime puntate di Tradimento va a trovare il suo vero padre, che è malato di Alzeihmer e non ricorda nulla di quanto accaduto. Quando arriva nella casa del medico scopre che è morto da poche ore, si avvicina al feretro e gli confessa di non riuscire a perdonarlo per quanto le ha fatto.

Oylum riconosce però di essere grato al suo padre biologico di averle permesso di crescere in una bellissima famiglia che le ha dato affetto e sostegno e che non l’ha mai fatta sentire sola. Nel finale la giovane sembra essere più serena e pronta solo a guardare avanti: ha chiuso definitivamente con il suo passato.