Tradimento, cambia programmazione: soap ridotta, perché

Dopo aver già ridotto gli episodi domenicali, Mediaset prolunga l’accorciamento anche al sabato pomeriggio, trasformando le due trasmissioni in momenti più snelli ma strategicamente distribuiti. Per gli amanti delle anticipazioni, le prossime puntate di Tradimento riserveranno colpi di scena intensi.

Guzide scoprirà finalmente che l’ex marito Tarik le ha mentito per anni sull’identità del loro figlio vero: non era Oylum. Tarik sapeva tutto sin dall’inizio, ma ha taciuto la verità, causando uno scacco emotivo devastante per la protagonista.

“Tradimento” cambia palinsesto

Dal lunedì al venerdì, Tradimento mantiene la sua collocazione abituale nel primo pomeriggio, tra le 14:15 e le 14:45. In questi slot vanno in onda episodi da circa trenta minuti, seguiti dalla prima visione di La forza di una donna. In questo modo, la soap prosegue la sua corsa quotidiana, offrendo continuità narrativa e un appuntamento fisso per gli oltre 1,3 milioni di spettatori medi, consolidando un seguito affezionato.

Il nuovo cambiamento riguarda soprattutto il sabato, da sempre un terreno fertile di sperimentazione per il palinsesto di Canale 5. Sabato 21 giugno, Tradimento sarà trasmessa dalle 15:40 alle 16:30, così da lasciare spazio a The Family 2, nuovo prodotto Mediaset dedicato ai weekend estivi. Sino a questo momento la soap occupava fino a due ore di trasmissione, ma ora l’orario compatto punta ad accelerarne l’aggiornamento delle puntate conclusive.

La strategia del palinsesto punta a convogliare l’attenzione del pubblico non soltanto verso il finale di stagione, ma anche verso la nuova produzione serale del sabato: The Family 2 promette di raccogliere il testimone, offrendo uno spin-off interessante e in perfetta sinergia con l’estate Mediaset.

Nel frattempo, per quanti sperassero in una serata dedicata durante il weekend, la soap conferma l’appuntamento del venerdì in prima serata. Mediaset ha escluso ogni possibilità di spostamento al sabato sera, sfatando voci circolate tra i fan. Così, nessun Super Saturday per Tradimento: la puntata serale resta Fissa al venerdì, con inizio previsto intorno alle 21:40 e durata fino a circa mezzanotte.

Il palinsesto ricalibrato risponde non solo a esigenze di programmazione, ma anche a un’impennata degli ascolti. Nella domenica del 15 giugno, l’appuntamento pomeridiano – ridotto all’ora singola – ha totalizzato circa 2,2 milioni di spettatori, con uno share vicino al 24% e picchi superiori al 26%. Un risultato che fa brillare la soap in confronto agli show Rai nella stessa fascia oraria. Per questo, la decisione sulle puntate ridotte al sabato punta a sfruttare il momento: concentrare l’attenzione dei fan verso meno episodi, ma di qualità, è una leva per mantenere vivo l’interesse e garantire un pubblico elevato fino al finale.