Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre gli inganni della famiglia

Le anticipazioni della puntata di oggi, sabato 1 febbraio 2025, alle 14:45, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e da 5 febbraio 2025 anche in day time). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento, anticipazioni 1 febbraio 2025: Olylum tra l’inganno e il sogno di New York

Il lavoro di Ozan

Ozan ha appena iniziato un nuovo lavoro come coordinatore di progetto alla Faray Holding. Un nuovo lavoro che gli regala un’importante opportunità: potrà infatti restituire a Oltan (Cem Bender) il milione di dollari che aveva perso.

L’indagini sulla finta infermiera

Sezai e Oylum decidono di indagare sull’infermiera della sera della presunta aggressione, e scoprono che qualcun altro ha rubato la sua identità, ignorando che si tratta di Sevgi. Oylum tenta di convincere il padre e la madre di essere stata manipolata dalla finta infermiera che l’ha spinta a parlare male di Guzide.

La lettera di Yesim

Tarik trova la lettera di Yesim (Asena Girişken) e scopre che la donna è scappata con la figlia. Disperato, si affida a Oltan per ritrovarla. Tolga (Caner Şahin) e Ozan picchiano l’uomo che ha aggredito Oylum e lo fanno consegnare alla polizia.

Il sogno di Oylum è a rischio

Intanto, un dipendente della scuola di danza di New York informa Oylum che, se non si presenterà entro due giorni, la sua iscrizione sarà cancellata. Oylum e Selin cercano un biglietto ma non riescono a trovarlo, quindi Oylum chiede aiuto al padre che tuttavia è più preoccupato per Yesim e Oyku (Masal Ayşe Gençer) e non offre alcun aiuto a Oylum. Selin propone quindi di chiedere aiuto a Tolga anche se Oylum accetta controvoglia. Tolga, nonostante non gradisca i modi di Oylum, alla fine decide di aiutarla.

Guzide e Sezai si ritrovano

Guzide telefona a Sezai e gli chiede quando tornerà a Istanbul. Sezai si presenta a casa di Guzide portandole in regalo un libro di poesie che la donna aveva ai tempi dell’università. I due fanno colazione insieme e parlano di Oylum e del risentimento tra madre e figlia.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.