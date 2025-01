Ecco cosa succede oggi in Tradimento, la serie tv di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonista una giudice che scopre le bugie della sua famiglia

Le anticipazioni della puntata di sabato 25 gennaio 2025, alle 14:45, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 25 gennaio anche al sabato pomeriggio). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento, anticipazioni 25 gennaio 2025

Guzide vuole divorziare

Guzide decide di divorziare con l’intento di ridurre Tarik alla rovina finanziaria, per ristabilire la propria dignità e rivendicare giustizia per il dolore subito. Tarik, colto alla sprovvista dalla sua decisione, cerca di negoziare, ma Guzide è implacabile e rifiuta qualsiasi compromesso, decisa a portarlo in tribunale. Guzide costringe Tarik a firmare l’atto di divorzio in cui gli chiede una grande somma di denaro, intanto lui conferma a Yesim che lascerà sua moglie, ma omette di riferire a quali condizioni.

Yesim ricattata da Burcu

Yesim (Asena Girişken) si ritrova invischiata in un pericoloso ricatto: un video compromettente, che la vede discutere con il rapinatore, è in mano a un ricattatore che la minaccia di inviare il filmato a Tarik se non pagherà una grossa somma di denaro. Quel ricattatore in realtà è Burcu (Merve Altınkaya). Presa dal panico, Yesim cerca aiuto proprio dalla sua amica Burcu, ma il dilemma è profondo: Yesim è indecisa se confessare tutto a Tarik, rischiando di perderlo, o cedere al ricatto, dando fondo ai suoi risparmi.

Oylum viene ferita, in ospedale scatta il caos

Mentre Oylum sta andando a cena da sua madre e Sezai, incontra per strada un uomo che aggredisce una sua amica, ma intromettendosi viene scaraventata a terra, sbattendo la testa sul marciapiedi. I primi ad arrivare in ospedale da Oylum sono Tarik e Yesim. Tarik si allontana e quando arrivano Sezai e Guzide, Yesim sbarra la strada al giudice. Le due litigano e Yesim si chiude a chiave nella stanza con la ragazza priva di sensi, lasciando fuori sua madre. Tarik ristabilisce l’ordine, ma Yesim, risentita, ingaggia una finta infermiera per condizionare Oylum e metterla contro sua madre: la donna le racconta che Guzide ha aggredito Yesim senza alcun motivo. Tarik porta a cena Yesim e s’inginocchia per chiederle ufficialmente la mano.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.