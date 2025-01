Le anticipazioni della puntata di domenica 26 gennaio 2025, alle 21:30, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 25 gennaio anche al sabato pomeriggio). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento, anticipazioni 26 gennaio 2025

Lo scontro tra Guzide e Yesim

In ospedale, Guzide e Yesim (Asena Girişken) hanno un acceso confronto. Yesim, furiosa, si barrica nella stanza di Oylum, che è incosciente, lasciando sua madre fuori. Tarik interviene per riportare la situazione sotto controllo, ma Yesim, risentita, assume una finta infermiera per influenzare Oylum e metterla contro Guzide: la donna le racconta che Guzide ha aggredito Yesim senza motivo.

Tarik vuole sposare Yesim

Più tardi, Tarik porta Yesim a cena e, inginocchiandosi, le fa la proposta di matrimonio. Yesim si intrufola a casa di Guzide per persuaderla a concedere il divorzio a Tarik, ma la discussione degenera quando Guzide conferma che ciò non avverrà mai. Incredula, informa Tarik dell’accaduto, ma quando chiede spiegazioni a Yesim, lei e Burcu (Merve Altınkaya) lo convincono che Guzide si sia inventata tutto solo per diffamare Yesim.

Tarik cerca di incastrare Guzide

Tarik, furioso, affronta Guzide durante una cena con delle sue colleghe. Per demolire la sua credibilità, fa ascoltare una conversazione registrata con Oylum, dove la ragazza afferma di essere spaventata dal comportamento violento della madre nei confronti di Yesim, raccontatole da un’infermiera mentre era in ospedale. Tolga (Caner Şahin), accecato dall’amore per Oylum, si rivolge al padre per chiedergli aiuto.

Il lavoro dei sogni di Ozan

Nel frattempo, Lara comunica a Oltan (Cem Bender) i movimenti di Kaan, Hayri e Mustafa. Ozan ottiene il posto di lavoro dei sogni: coordinatore di progetto presso una grande azienda, con tutti i benefit che ne derivano. Al settimo cielo, telefona a Oylum per darle la notizia. I due passano del tempo insieme davanti a un caffé, parlando del rapporto della ragazza con Güzide e… di quello con Tolga.

Oylum si fa male ballando

Manca poco alla partenza per New York, e Oylum trascorre molto del suo tempo alla scuola di tango, dove si esercita e, ogni tanto, si incontra con Tolga. Sfortunatamente, è proprio ballando che Oylum cade, a causa di un calo di pressione.

Il laboratorio di Umit

Nel frattempo, Umit (Cem Sürgit) è alle prese con le spedizioni della sua crema alla bava di lumaca e Oltan trova il modo di riappropriarsi del suo milione di dollari. L’indomani, Tarik e Yesim si recano in ospedale per chiedere all’“infermiera” di testimoniare in tribunale. Sezai consegna a Guzide i documenti di Oylum necessari per l’espatrio. Nel frattempo, Umit ha aperto il suo laboratorio di cosmetici, ma sta avendo problemi con i fornitori.

Tradimento su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda su Canale 5, è possibile vedere Tradimento in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.