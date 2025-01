Le anticipazioni della puntata di domenica 19 gennaio 2025, alle 21:30, di Tradimento, la serie tv turca in onda su Canale 5 dal 1° dicembre 2024 la domenica in prima serata (e dal 25 gennaio anche al sabato pomeriggio). Trasmessa dal canale ATV con il titolo “Aldatmak” dal 2022 al 2024, la dizi è composta nell’edizione originale da 71 puntate, destinate a diventare molto di più nell’edizione italiana, che suddivide gli episodi in più parti da mandare in onda.

Protagonista della serie è Güzide Yenersoy (Vahide Perçin, vista in Terra Amara), una rispettabile giudice del Tribunale di famiglia che vive a Istanbul. Con un matrimonio di trent’anni e due figli, Güzide ha quella che potrebbe essere descritta come una famiglia perfetta. Suo marito, Tarık (Mustafa Uğurlu), è un avvocato esperto e di successo, che gestisce il suo studio legale. Suo figlio, Ozan (Yusuf Çim), è un ingegnere edile che lavora in una prestigiosa azienda, mentre sua figlia, Oylum (Feyza Sevil Güngör), sta studiando medicina nei Paesi Bassi, su insistenza della madre.

Da fuori, insomma, la famiglia Yenersoy ha una vita perfetta, basata sulla fiducia e sull’amore. Ma la verità è completamente differente. Ogni membro della sua famiglia, infatti, le sta mentendo. Quando il tradimento di suo marito viene rivelato e con esso i segreti dei figli (che non stanno facendo ciò che hanno detto alla madre), Güzide si ritrova ad affrontare la realtà, ovvero che la sua vita è sempre stata una bugia e che tutti le hanno mentito.

Tradimento, anticipazioni 19 gennaio 2025

L’aggressione a Ozan

Ozan, dopo essere stato aggredito, fa una videochiamata alla madre per chiederle aiuto, ma il cellulare si spegne e Guzide, insieme a Nazan (Meltem Baytok), si mettono alla ricerca del figlio. Guzide prova anche a telefonare a Tarik, per informarlo dell’accaduto, ma l’uomo non risponde. Grazie all’aiuto di Tolga (Caner Şahin), però, Guzide riesce a localizzare la posizione del figlio e a raggiungerlo.

Lara nei guai

Tarik dà dei soldi a Ozan per compensare la perdita del presunto furto, e lui corre a saldare la rata mensile del debito contratto con il gioielliere Cemil. Convocato da Oltan (Cem Bender), Ozan gli racconta del pestaggio, confidandogli che non si è trattato di un furto ma di una aggressione ad opera degli uomini di Lara. Oltan allora minaccia Lara: se non dirà a Kaan di restituirgli i soldi della truffa, la pagherà cara. Lara, terrorizzata, gli confessa che Kaan vuole lasciare il paese.

Le accuse di Tarik a Guzide

Guzide scopre in un cassetto di Oylum il biglietto aereo per New York. Furiosa, va da Tarik, che imbastisce una bugia d’emergenza: le racconta di avere comprato lui quel biglietto ad Oylum, per consentirle di frequentare un programma di ricerca a New York. L’accusa poi di essere responsabile di tutti i loro problemi familiari: con i figli e con il marito avrebbe dovuto essere più comprensiva e meno giudicante.

Umit chiede aiuto a Guzide

Guzide scopre anche che Sema, la moglie di Umit (Cem Sürgit), ha portato in Svezia la loro bambina. Guzide si affida a Nazan per aiutare suo fratello a riportare la figlia Deniz a casa, mentre Umit si è temporaneamente trasferito da lei.

Oylum gelosa di Tolga

Oylum viene a sapere che Tolga uscirà in un locale con delle ragazze, così decide di farsi trovare lì con la sua amica Selin (Burcu Söyler). Quando Tolga la vede ballare animatamente con il suo amico Alican, si ingelosisce e decide di accompagnarla a casa. Tra i due si riaccende la scintilla dell’amore.

Le nuove bugie di Tarik

Guzide scopre che Sezai andrà a Istanbul e lo invita a cena. Dopo avere scoperto che lui, in passato, aveva pubblicato un libro di poesie, lo acquista e, leggendolo, si accorge che tutte le poesie che le scriveva il marito erano in realtà parole di Sezai. Yesim (Asena Girişken) si lamenta con Tarik perché lui non si decide a chiedere il divorzio, mentre lui sostiene che sta attendendo perché l’istanza deve partire dalla moglie.

