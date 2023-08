Il ciclo “Destinazione amore” proposto quest’estate da Raiuno ci porta in un’altra location da incanto, ovvero le Hawaii, per raccontarci una nuova storia d’amore. Questa sera, mercoledì 2 agosto 2023, alle 21:25 va infatti in onda Tra le onde delle Hawaii, film-tv che ha come protagonista un volto che abbiamo visto di recente in un altro ciclo di film-tv. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Tra le onde delle Hawaii, la trama

Emma (Lacey Chabert) è una chef che lavora nel locale del fidanzato Garrett (Darren Darnborough). Un giorno, alla presenza di un importante critico gastronomico, Garrett si prende il merito per l’ottimo esito del pasto, senza dire di aver utilizzato le ricette di Emma. Lei, quindi, decide di lasciarlo.

Insieme alla zia June (Tracy Yamamoto) raggiunge le Hawaii, dove si trova un ristorante di famiglia. Qui fa la conoscenza dei fratelli Frankie (Omar Bustamante) e Ben (Ektor Rivera). Il primo è uno chef, il secondo un istruttore di surf. Quando si presenta l’occasione si partecipare ad una gara di cucina alla presenza di uno chef rinomato, Frankie chiede ad Emma di partecipare con lui. La donna accetta. A Ben, invece, Emma chiede di insegnarle a surfare: l’uomo, riluttante, accetta.

Ma Emma non sa una cosa: lo chef ospite della gara di cucina è proprio Garrett. La protagonista si ritrova così a dover gareggiare di fronte al suo ex, mentre inizia a prendere lezioni di surf da Frankie, scoprendo il motivo per cui non voleva più surfare. L’uomo si trovava su una tavola da surf quando ricevette una serie di telefonate dall’ospedale in cui era stata ricoverata la moglie dopo un incidente stradale, di cui è rimasta vittima.

Emma lo comprende: una volta, alla Hawaii, rinunciò a visitare la sua famiglia, che vive lì, ma poco dopo sua madre venne a mancare. Tra i due il legame si fa molto più forte e, mentre la gara di cucina li vede passare turno su turno, Garrett si accorge dell’alchimia tra Emma e Ben e le chiede di tornare con lui e di gestire un nuovo ristorante che aprirà ad Atlanta.

Tra le onde delle Hawaii, finale

-ATTENZIONE: SPOILER-

Tra Emma e Ben, ormai, è chiaro che ci sia del tenero, ma lui non vuole che lei rinunci ai suoi sogni e quindi non le dice nulla. Il giorno della finale della gara di cucina Emma e Frankie vincono e stupiscono uno dei giudici, che fa loro una proposta di loro. Ben, convinto da Frankie, si dichiara ad Emma. Sei mesi dopo, Emma ha fatto la sua scelta: lei e Frankie hanno un ristorante, ma a gestirlo è lui, mentre lei è restare alle Hawaii a gestire il ristorante di famiglia, potendo stare vicino a Ben.

Tra le onde delle Hawaii, cast

Nel cast del film-tv troviamo Lacey Chabert, attrice che proprio nella primavera scorsa abbiamo visto nel ciclo di Crossword Mysteries, andato in onda su Raidue.

Lacey Chabert è Emma

Omar Bustamante è Frankie

Ektor Rivera è Ben

Darren Darnborough è Garrett

Tracy Yamamoto è June

Il film-tv è andato in onda negli Stati Uniti nel 2022 su Hallmark Channell con il titolo “Groundswell”.

Tra le onde delle Hawaii, dove vederlo?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere il film-tv in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.