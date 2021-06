Un incubo per ogni madre: credere che la propria figlia data morta sia ancora viva ed andare contro tutto e tutti, anche gli affetti più cari, per dimostrarlo. E’ quanto dovrà affrontare la protagonista di Tra due madri, il film-tv francese che Raidue manda in onda questa sera, venerdì 18 giugno 2021, alle 21:20.

La trama di Tra due madri

Sarah (Odile Vuillemin) e David Leroy (François Vincentelli) sono una coppia felice e benestante, genitori di tre figli: Alice, Camille (Luna Lou) e Lucas. Un giorno, durante una gita in spiaggia, Alice (la più grande, di soli quattro anni), scompare nel nulla.

Le ricerche senza esito portano ad una tragica conclusione: la bambina è morta annegata in acqua, ed il corpo è stato portato via dal mare. Sarah, però, è l’unica a credere che la figlia non sia morta e così continua a pensare anche negli anni a venire.

Passano undici anni. Sarah, mentre si trova dentro un centro commerciale, vede una ragazza insieme a delle amiche e non ha dubbi: è Alice. Cerca di convincere David, ma questo non le dà corda, dal momento che già in passato la donna aveva visto altre ragazze pensando che fossero la figlia. Ma Sarah questa volta è convinta di avere ragione. Quando la rivede, Sarah decide di seguirla fino a casa sua. Qui, la ferma e le dice di essere la sua vera madre, spaventando non poco la ragazza.

-ATTENZIONE: SPOILER SUL FINALE-

La ragazza, che si chiama Lorie (Marilyn Lima), corre a chiedere aiuto al padre Stephane (Samir Boitard) ed alla madre Jeanne (Armelle Deutsch). I due chiamano la Polizia, ma questo non spaventa Sarah, che racconta all’Ispettrice che segue il caso la sua versione dei fatti.

L’Ispettrice s’insospettisce e chiede l’estratto dell’atto di nascita di Lorie ai genitori: è a quel punto che Jeanne, messa alle strette, deve confessare. La donna, undici anni prima, ha rapito Alice, crescendola come se fosse sua figlia. Inizia così una battaglia tra le due famiglie: da una parte quella biologica, dall’altra quella con cui Alice è cresciuta. Ora, però, la ragazza deve decidere con chi stare.

Curiosità sul film-tv

Il film-tv targato Tf1 è andato in onda in Francia nel 2017 con il titolo originale “Entre deux mères” (“Tra due madri”, appunto) e la regia di Renaud Bertrand. La produzione, in realtà, è un remake di una miniserie britannica, Torn, andata in onda nel 2007 su Itv. La versione francese, dopo la sua messa in onda, ha ricevuto delle buone recensioni.

Tra due madri, streaming

E’ possibile vedere Tra due madri in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.