A 59 anni scompare Totò Schillaci. Una vita di prodezze sul campo di calcio e di avventure in tv, reality show e cinema.

Totò Schillaci non ce l’ha fatta. L’ex calciatore è scomparso oggi, 18 settembre 2024, all’età di 59 anni. Schillaci era stato ricoverato all’ospedale di Palermo e combatteva da tempo contro una grave malattia.

Negli scorsi giorni, dopo il ricovero urgente, i medici avevano parlato di un miglioramento delle condizioni di salute. Condizioni che ieri si sono purtroppo aggravate via via, portandolo al triste epilogo.

Schillaci è diventato un’icona del calcio grazie ai suoi 6 gol in 7 partite durante le notti magiche dei Mondiali di Calcio di Italia ’90, dove la nostra Nazionale si classificò al terzo posto. La sua carriera, iniziata nei campetti di Palermo, lo portò a giocare per squadre come il Messina e la Juventus, prima di diventare una leggenda nazionale.

Totò Schillaci, le esperienze in tv

Messe le scarpette da calcio al chiodo, Schillaci è riuscito a mantenere la sua popolarità non solo per le prodezze sul campo, ma anche anche fuori, diventando un volto noto della tv.

Ad esempio, lo ricordiamo all’Isola dei Famosi. Totò partecipò alla seconda edizione del reality show nel 2004 (condotta allora da Simona Ventura). Fu uno dei naufraghi più amati dal pubblico che lo portò sino al podio, classificandosi al terzo posto.

Sempre sul filo dell’avventura, Schillaci è stato concorrente di Pechino Express nel 2023 in coppia con sua moglie Barbara Lombardo.

A Back to School, nel 2021, si è divertito giocando con la cultura tra i piccoli. “Quando ho accettato l’invito di Back to School sapevo a cosa andavo incontro (raccontò in un’intervista a Verissimo) Ho fatto le elementari e le mia scuola è stata la strada. Avevo voglia di scappare, di sicuro avrei preferito battere un calcio di rigore”.

Non solo intrattenimento, Totò volle strizzare l’occhio anche alla cinepresa. Nel 2008 ha recitato in Amore, bugie e calcetto un film di Luca Lucini che mescola calcio e commedia.

Nell’aprile 2011 ha avuto un ruolo in una puntata di “Squadra antimafia – Palermo oggi” trasmesso su Canale 5. L’anno dopo invece fu la volta di un cameo in un episodio della serie “Benvenuti a tavola – Nord vs Sud“.

Totò Schillaci, la notizia della morte in diretta tv

La notizia della scomparsa di Totò Schillaci è arrivata durante la mattina di mercoledì 18 settembre. Storie Italiane e Mattino Cinque hanno modificato parte delle loro puntate con i primi ricordi e filmati dedicati all’ex bomber.

Anche le all-news ne hanno dato notizia, a queste si aggiungono anche le reti sportive. Su Sky Sport 24 è stato aperto un filo diretto con il contributo di filmati di repertorio ed interventi di chi ha conosciuto Schillaci.