Totò Schillaci, ex calciatore di Juventus e Inter e volto indimenticabile delle notti magiche di Italia ’90, è stato ricoverato all’ospedale Civico di Palermo.

La famiglia dell’ex giocatore 59enne, che negli anni seguenti il ritiro dal calcio giocato ha avuto diverse esperienze televisive, anche come attore, ha fornito un aggiornamento riguardo le sue condizioni di salute, attraverso un Instagram Stories condivisa sul profilo totogoal90, anche per smentire varie fake news circolate nel pomeriggio:

Visto le innumerevoli chiamate da parte di molte testate giornalistiche e visto le brutte notizie che circolano, informiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è controllato da una equipe di medici continuamente notte e giorno. Forza Totò.

Totò Schillaci: la carriera televisiva

Salvatore Schillaci ha preso parte a molti programmi televisivi, soprattutto reality show, negli ultimi vent’anni.

Nel 2004, l’ex calciatore partecipò alla seconda edizione de L’Isola dei Famosi, andata in onda su Rai 2 e condotta da Simona Ventura, piazzandosi al terzo posto finale.

Come attore, invece, Schillaci, nel 2011, interpretò il ruolo di un boss mafioso nel quinto episodio della terza stagione di Squadra antimafia – Palermo oggi. Nel 2012, invece, fu protagonista di un cameo in un episodio di Benvenuti a Tavola – Nord vs Sud. Entrambe le serie, prodotte da Taodue, andarono in onda su Canale 5.

Per quanto riguarda gli anni recenti, invece, nel 2021 partecipò come concorrente a Back to School, programma condotto da Nicola Savino e andato in onda su Italia 1.

Nel 2023, con la moglie Barbara, con cui formò la coppia de I Siculi, invece, prese parte alla decima edizione di Pechino Express, andato in onda su Sky Uno, classificandosi al quarto posto finale.

Proprio a Pechino Express, Schillaci parlò dei suoi problemi di salute, dichiarando di essere stato operato due volte per un tumore al colon. A causa del tumore, Schillaci soffrì anche di depressione.