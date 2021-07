Torte in corso con Renato torna su Food Network: le repliche per l’estate

Ricordate anche voi del primo debutto televisivo di Renato Ardovino con il celebre docu-reality Torte in corso con Renato? Il pasticcere e cake-designer di origini partenopee debuttò proprio sul piccolo schermo ormai diversi anni fa, prima su Real Time e poi su altre reti lifestyle di casa Discovery. Se negli anni lo abbiamo visto trasformarsi e crescere in fama e bravura, è proprio su Food Network che in questi giorni lo ritroviamo in replica per l’estate con il suo primo format per la tv.

Torte in corso con Renato è dunque tornato in chiaro, sul canale 33 del digitale terrestre, per allietare i pomeriggi estivi degli italiani e renderli inevitabilmente… Più dolci. Renato Ardovino, nato a Capaccio in provincia di Salerno, ha iniziato ad appassionarsi di pasticceria sin da giovanissimo, approfondendo il mondo del cake-design per personale curiosità. Tra i primi ad aver importato il mondo del cake-design americano anche qui, è ad oggi uno dei pasticceri più famosi, e non solo in tv.

Negli anni passati, sempre per Discovery lo avevamo visto in ben altri ruoli. In particolar modo, dopo Torte in corso con Renato il pasticcere aveva anche condotto My Cake Design e Il dolce mondo di Renato, docu-reality più recente tra tutti gli altri. Ad oggi, continua ad essere seguitissimo sui Social Network e a lavorare a tempo pieno nel suo laboratorio in provincia di Salerno, sfornando ogni giorno incredibili creazioni di pasticceria capaci di ammaliarci già solo per il loro incredibile aspetto, ancor prima che per la loro bontà. Negli ultimi mesi, il cake-designer si è anche molto divertito nella creazione di Tik Tok dolci più che particolari. Alcuni dei suoi video, mentre mostra la creazione di alcune sue torte davvero particolari, hanno fatto il giro del mondo raggiungendo picchi di milioni di views.

Se molti sono i fan che spesso gli domandano proprio sui social quando tornerà in tv, e se purtroppo ancora non ci è dato saperlo, possiamo però accontentarci per il momento rivendendo Renato alle prese con Torte in corso con Renato, suo primo show. Che ve ne pare?