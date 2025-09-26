Torna Tale e Quale Show con Carlo Conti: cast, concorrenti, giuria, quando inizia

Carlo Conti torna su Rai 1 con Tale e Quale Show. In occasione della presentazione della quindicesima edizione del talent, il conduttore ha detto che vuole dedicare questo programma al re del varietà Pippo Baudo, venuto a mancare lo scorso mese. “Il cast è davvero per tutti i gusti” – ha dichiarato – “grandi ritorni, nuove generazioni e due coppie inedite pronte a sorprendere. Ognuno ha accettato la sfida con entusiasmo e voglia di divertirsi: il mix giusto per regalare emozioni e allegria al pubblico“. E ancora: “Il bello di Tale e Quale Show è che ogni edizione, anche la quindicesima, sembra sempre nuova pur restando fedele al suo spirito. Leggerezza e coinvolgimento sono le parole chiave: tanta musica, tanta allegria e la passione che i concorrenti mettono nelle loro imitazioni dal vivo. Sarà una festa, sul palco e a casa“.

La giuria e il cast

I giurati di questa edizione saranno Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, selezionati al fine di valutare le trasformazioni e le performance dei concorrenti. Nella prima puntata, Antonella Fiordelisi sarà Gaia, mentre Le Donatella si divideranno i ruoli: Giulia interpreterà infatti Alessandra Amoroso e Silvia quelli di Serena Brancale; Carmen Di Pietro porterà in scena Madonna, Pamela Petrarolo sarà Noemi e Maryna si trasformerà in Lady Gaga. Samuele Cavallo interpreterà Olly, Tony Maiello sarà Sal Da Vinci, Gianni Ippoliti darà vita a Tony Dallara e Peppe Quintale vestirà i panni di Elvis Presley. Infine, Flavio Insinna sarà Lucio Corsi e Gabriele Cirilli interpreterà Luciano Pavarotti.

Tra le novità di questa edizione, ci sono infatti due coppie fisse: Le Donatella e Insinna con Cirilli. Loro saranno giudicati come un unico concorrente. “Un tempo si diceva che l’Italia fosse un popolo di poeti, santi e navigatori” – ha detto Conti – “oggi possiamo dire che siamo un popolo di cantanti, navigatori del web e commissari tecnici della Nazionale! In Italia musica e spettacolo vanno da sempre a braccetto: Tale e Quale Show porta avanti questa tradizione, rinnovandola ogni volta con nuove sfide ed emozioni“.

I dettagli

Gli artisti saranno accompagnati dal maestro Pinuccio Pirazzoli, mentre le coreografie saranno curate da Fabrizio Mainini con il corpo di ballo fisso. Mediante i like sui social Rai, i telespettatori potranno inoltre dare voti ai propri artisti preferiti. I tre più votati otterranno un bonus che si aggiungerà al voto della giuria. I vocal coach sono Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella, mentre l’actor coach Emanuela Aureli. o show è prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy.