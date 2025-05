Torna Reazione a Catena con Pino Insegno: le date ufficiali

Pino Insegno torna su Rai 1 con il programma Reazione a Catena, il gioco televisivo che era condotto – prima di lui – da Marco Liorni, oggi al timone de L’Eredità. Il palinsesto Rai ha ufficializzato la data ufficiale dell’inizio della messa in onda della trasmissione. Il game show tornerà quindi con la diciannovesima edizione, e il presentatore sarà al timone del programma Rai per la sesta volta, dopo le quattro edizioni consecutive dal 2010 al 2013 e il ritorno nella precedente stagione. In concomitanza della sua messa in onda, c’era stato lo scorso anno anche la presenza di eventi sportivi come le Olimpiadi di Parigi, che avevano alterato la consueta programmazione.

Il conduttore si è detto adesso prontissimo a prendere il timone della trasmissione estiva. La Rai ha ufficializzato la data di inizio, portando anche una novità nella sua messa in onda.

Quando torna Reazione a Catena con Pino Insegno

Il palinsesto Rai ha di recente fatto sapere di aver preso una decisione riguardante il gioco televisivo Reazione a Catena, che è tornato ad essere il quiz dell’estate e che non si allungherà anche nel periodo invernale, com’era invece accaduto durante la scorsa stagione televisiva. La nuova edizione del game show – condotto sempre da Pino Insegno – andrà quindi in onda tutti i giorni sulla rete ammiraglia Rai dalle 18.45 alle 19.55 circa. La data di partenza è stata fissata per l’8 giugno, mentre quella di chiusura per il 5 ottobre, quando tornerà Marco Liorni al timone delle nuove puntate de L’Eredità, il programma che copre la fascia pre-serale di Rai 1 durante tutto il periodo invernale/primaverile.

Questa decisione della Rai si discosta da quello che era successo nel 2023, quando Reazione a Catena – all’epoca condotto da Liorni – si era allungato fino a dicembre nell’attesa di mandare in onda il game show L’Eredità, che è poi passato al timone dello stesso conduttore.

Tutte le novità di Reazione a Catena 2025

Secondo quanto emerso da alcune indiscrezioni, pubblicate su FanPage, il programma potrebbe vedere delle piccole modifiche rispetto alla scorsa edizione. Pare che possano esserci alcune novità nel gioco, che non andrebbero però ad incidere sulla fase dedicata ai giochi finali, cioè quella de L’intesa vincente su tutti, che continua ad essere la parte più popolare e riconoscibile del programma. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli su come proseguirà il gioco nel corso delle varie puntate.

Come partecipare ai casting di Reazione a Catena

Il gioco televisivo attira ogni anno numerosi concorrenti, che scelgono di tentare la fortuna per cercare di portarsi a casa la cifra sperata. Per partecipare al programma occorre visitare i siti www.casting.rai.it e www.reazioneacatena.rai.it oppure chiamare il numero verde 800.93.83.62. Il numero è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 18:00 alle ore 24:00 (escluse festività nazionali). La partecipazione al gioco e’ riservata a persone maggiorenni.