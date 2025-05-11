Torna Don Matteo (in replica). Quando andrà in onda

La serie tv Don Matteo è ormai diventata una certezza del palinsesto televisivo italiano. L’attesa intanto cresce per la nuova stagione della fiction Rai, che è stata confermata e che vedrà nuovamente Raoul Bova dei panni di don Massimo. Le indiscrezioni dicono che le puntate potrebbero essere girate nel mese di giugno 2025, per poi andare in onda nella primavera 2026. Il finale della scorsa edizione aveva avuto un vero e proprio colpo di scena: Nino Cecchini ha infatti scoperto finalmente com’è morta sua figlia ed è per questo che ha attraversato un momento di crisi. Don Massimo è invece stato in pericolo: qualcuno ha voluto ucciderlo.

Ci saranno quindi grandi colpi di scena nella prossima stagione, anche se la trama non è ancora stata svelata del tutto. Intanto ci si prepara ad accogliere su Rai 1 le repliche delle precedenti puntate.

Quando torna don Matteo su Rai 1

Il palinsesto Rai aveva annunciato una programmazione ben precisa che riguardava anche la messa in onda di Don Matteo. Tutto è stato però stravolto dopo l’elezione del Papa Leone XIV, e i programmi hanno subito una trasformazione. Per via della messa in onda di contenuti interamente dedicati al nuovo Pontefice, sono stati slittati gli episodi di Che Dio ci Aiuti, il cui gran finale verrà trasmesso con una settimana di ritardo. Insieme a questi, dovrà slittare anche Don Matteo, che sarebbe dovuto tornare con la 13esima e la 14esima stagione a partire dalla prossima settimana.

Le indiscrezioni dicono invece che, anche in questo, bisognerà aspettare circa 7 giorni in più, durante i quali la Rai manderà invece in onda delle repliche selezionate tra le puntate della fiction più amate negli ultimi anni.

Le anticipazioni di Don Matteo 15

Stanno intanto iniziando a circolare le prime anticipazioni su quello che potrà accadere durante la quindicesima stagione di Don Matteo. Tra le novità, potrebbe esserci Don Massimo che si vedrà costretto ad affrontare i propri errori del passato. Un altro elemento importante sarà inoltre la relazione tra Giulia e Diego, su cui ci sarà molto da raccontare. Secondo quanto scritto sul settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, le scene interne saranno girate a Roma a giugno, mentre le riprese esterne a Spoleto a partire da settembre. Pare che ci saranno dieci episodi, anche se non si sa ancora quale sarà la data ufficiale della messa in onda. Non resta quindi che attendere per scoprirne di più.