Torna L’amore è cieco Italia: aperti i casting per la nuova stagione

Il reality di Netflix L’amore è ciedo conferma il suo successo e va in cerca di nuovi protagonisti: aperte le candidature per la seconda stagione del dating show

L’amore è cieco Italia è stato uno dei fenomeni televisivi di fine 2025. Presentato da Benedetta Parodi e Fabio Caressa, il reality show targato Netflix ha conquistato il pubblico italiano fin dal debutto, entrando stabilmente nella Top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma.

L’Amore è cieco si conferma

Il format, adattamento del celebre Love Is Blind, è diventato rapidamente un tema da social, tra meme, analisi psicologiche improvvisate e discussioni sulle coppie nate dietro la famosa parete.

Il meccanismo è ormai molto consolidato: single isolati in capsule “cieche”, capaci di conoscersi solo attraverso la voce. Poi dopo aver stabilito un primo legame– ma, soprattutto, dopo aver accettato una proposta di fidanzamento al buio – i protagonisti si incontrano per la prima volta e iniziano una breve ma intensa convivenza che li porterà, nel giro di un mese, all’altare.

Il successo della prima stagione ha convinto Banijay Italia a rimettersi subito in moto, aprendo ufficialmente i casting per la nuova edizione.

Cosa cercano i casting: i requisiti per partecipare

Per la seconda stagione, la produzione è alla ricerca di single tra i 25 e i 45 anni, rigorosamente in cerca dell’anima gemella. Nessun requisito particolare, nessuna esperienza televisiva richiesta: l’obiettivo è quello di trovare persone autentiche, pronte a mettersi in gioco in un esperimento sociale che punta proprio a superare l’apparenza.

Le candidature devono essere inviate attraverso un modulo online, accessibile dalla pagina ufficiale dei casting. Servono un indirizzo e-mail attivo, un numero di telefono e due fotografie (una in primo piano e una a figura intera), entrambe in formato jpg e con un peso non superiore a 5 MB. Facoltativa, ma gradita, anche una breve video-presentazione di massimo 80 MB che si può registrare e caricare direttamente sulla piattaforma della trasmissione.

Il format: perché funziona tanto

Il segreto del successo di L’amore è cieco sta nella sua semplicità: togliere la vista, l’elemento più condizionante nelle dinamiche sentimentali moderne, e lasciare spazio alle parole, alla voce e alle emozioni. In un’epoca dominata da dating app, filtri e perfezione estetica, la scelta di mettere l’accento sulla connessione emotiva ha colpito nel segno.

La prima stagione italiana ha ripreso fedelmente la struttura americana: conoscenza nelle capsule, luna di miele in un resort, convivenza a Milano e matrimonio finale. Tutto nell’arco di poche settimane, con tempi televisivi che rendono inevitabilmente tutto più intenso.

Se a questo si aggiungono le dinamiche dei social, il commento continuo degli utenti e la coppia Parodi–Caressa alla conduzione, il risultato è un mix che funziona.

Come e dove candidarsi

Per partecipare alla nuova stagione è necessario accedere al sito dedicato ai casting di Banijay Italia, selezionare l’icona del programma e compilare il form con i dati richiesti. Il processo richiede pochi minuti, ma va completato con attenzione: le foto sono fondamentali e il video, se scelto di inviarlo, può fare davvero la differenza.

La produzione valuterà le candidature nelle prossime settimane, con una selezione graduale su tutto il territorio nazionale.

Un’occasione per chi sogna l’amore (e la TV)

La seconda stagione di L’amore è cieco Italia punta a confermare – magari anche superare – il successo della prima. Per chi crede nelle grandi storie d’amore, o semplicemente vuole vivere un’esperienza unica davanti alle telecamere, questo è il momento perfetto per provarci.

E, visto l’entusiasmo con cui il pubblico ha accolto la prima edizione, c’è da aspettarsi molta curiosità per la nuova generazione di protagonisti.