Tori Spelling: grave incidente stradale, ricoverata insieme a quattro dei suoi cinque figli

Gravissimo incidente stradale per Tori Spelling, protagonista storica di Beverly Hills 90210 appena tornato in programmazione su Sky; l’attrice, 52 anni, e quattro dei suoi cinque figli sono stati portati in ospedale dopo un violento scontro tra due auto a Temecula, in California. Un altro conducente avrebbe bruciato un semaforo rosso a velocità elevata colpendo il SUV dell’attrice. Le condizioni di Tori e dei figli

Gravissimo incidente stradale per Tori (Victoria) Spelling, indimenticata protagonista di Beverly Hills ma anche ricchissima ereditiera di uno dei produttori di maggiore successo di Hollywood, il leggendario Aaron Spelling, scomparso ormai venti anni fa.

Tori Spelling, gravissimo incidente stradale

L’attrice stava guidando il suo SUV a Temecula — città della California del Sud a circa 130 chilometri da Los Angeles dove vive da anni con la sua famiglia — quando un’altra vettura l’ha centrata in piena velocità. Secondo le fonti di agenzia americane, sarebbe stato il conducente dell’altra auto a bruciare un semaforo rosso mentre procedeva ad alta velocità, rendendo impossibile qualsiasi manovra per evitare l’impatto, che è stato molto violento.

Le forze dell’ordine della Contea di Riverside, intervenute sul posto, hanno trovato due veicoli con gravi danni da collisione. L’auto coinvolta nell’impatto presentava il frontale completamente distrutto, mentre il SUV di Spelling aveva perso parti del paraurti, dei fari e del sottoscocca.

Tori Spelling e i bambini – quattro dei suoi cinque figli erano a bordo – sono stati trasportati in ospedale con tre ambulanze e trattati per tagli, contusioni e possibili commozioni cerebrali.

Nessun arresto è stato effettuato sul posto. Le cause dell’incidente sono ancora sotto indagine da parte delle autorità locali.

Sette i bambini in macchina, nessuno in pericolo di vita

Secondo quanto confermato dalla portavoce dell’attrice a NBC News, nel SUV si trovavano sette bambini in totale: i quattro figli di Spelling — Liam, 19 anni, Stella, 17, Hattie, 14, Finn, 13 e Beau, 9, avuti dall’ex marito Dean McDermott, dal quale ha divorziato nel 2025 — e tre loro amici. Tutti sono stati valutati sul posto dai soccorritori prima del trasferimento in ospedale. Le condizioni di tutti i coinvolti sono state definite non gravi.

Testimoni oculari hanno ripreso Tori Spelling mentre parlava animatamente con gli agenti di polizia sulla scena dell’incidente. Secondo chi era presente, l’attrice non sembrava arrabbiata ma ancora sotto shock, coinvolta e preoccupata per le condizioni dei ragazzi, in preda all’effetto dell’adrenalina del momento. Fonti vicine alla famiglia riferiscono che la prontezza di riflessi di Tori nel manovrare il veicolo all’ultimo secondo potrebbe aver evitato conseguenze ben più serie. Decisive anche le dimensioni del suo mezzo, davvero molto solido, e le garanzie di sicurezza: tutti i ragazzi a bordo avevano la cintura.

Tori Spelling, non è il primo incidente

Quello di Temecula non è il primo scontro automobilistico della carriera di Tori Spelling. Nel 2011, mentre era incinta, l’attrice – popolarissima anche in Italia – era rimasta coinvolta in un incidente vicino a una scuola mentre cercava di sfuggire a un fotografo che la stava inseguendo con la macchina. In quell’occasione era stata lei a dare gas e a perdere il controllo del veicolo, andando a sbattere contro un muro. In quell’occasione nessuno era rimasto ferito, ma l’attrice aveva denunciato pubblicamente il comportamento del paparazzo sui social chiedendo pubblicamente più rispetto e sicurezza.

L’attrice, figlia del leggendario produttore televisivo Aaron Spelling, è conosciuta a livello internazionale soprattutto non solo per il ruolo di Donna Martin nella serie Beverly Hills 90210, andata in onda dal 1990 al 2000. Ma anche per alcuni altri ruoli importanti in Ctulu e Kiss the Bride che sono stati anche i suoi ultimi film. Da diversi anni aveva deciso di lasciare il suo ruolo di attrice per dedicarsi all’arte – Tori è una pittrice e fotografa molto apprezzata e quotata – investendo molti dei suoi guadagni nella produzione di pellicole indipendenti.

Proprio Beverly Hills 90210 è tornata recentemente di attualità per l’arrivo della serie rimasterizzata su Sky e NOW.