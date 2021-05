Top dieci, stasera la quarta puntata, ecco i protagonisti della quinta puntata

Stasera subito dopo il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, torna l’appuntamento con il varietà a tutte classifiche di Carlo Conti Top 10. Dopo le prime tre puntate lo spettacolo prodotto in collaborazione con Banijay (che produce anche la contemporanea Isola dei famosi su Canale 5) si presenta con due nuove squadre che si sfideranno a colpi di classifiche.

Quarta puntata dunque quella in onda questa sera su Rai1 con protagoniste due squadre formate da personaggi del mondo dello spettacolo che da queste colonne vi abbiamo anticipato qualche giorno fa e composte da Vincenzo Salemme, Serena Autieri (prossima conduttrice su Rai1 di “Dedicato”) e Tosca D’Aquino. Dall’altra parte dello studio siederanno invece Nino Frassica, Marisa Laurito e Francesco Paolantoni. Ospite musicale della serata per ripercorrere la sua carriera musicale sotto forma di classifiche il cantautore Zucchero Fornaciari.

In sede di anteprima qui su TvBlog oggi vediamo però da quali celebrità sarà formato il cast della quinta puntata di Top dieci in onda fra sette giorni sempre su Rai1. Partiamo dalla squadra formata da Enrico Montesano, Massimo Lopez e l’amico e compagno di palcoscenico Tullio Solenghi.

L’altra compagine in gara venerdì prossimo sarà formata da Gabriele Cirilli, Antonella Elia e Francesca Manzini. Ospiti musicali della quinta puntata di Top dieci saranno Max Pezzali e Albano e Romina Power. Ma tutto questo lo vedremo fra sette giorni per la quinta puntata di Top dieci, l’appuntamento con la quarta puntata di questo spettacolo di varietà è fissato per questa sera in prime time su Rai1, ovviamente con Carlo Conti.