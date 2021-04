Top 10 stasera su Rai1 ed ecco squadre e ospiti della terza puntata di settimana prossima

Torna stasera in prima serata su Rai1 Top 10, il programma a tutto classifiche di cui è andata in onda una prima serie lo scorso anno a luglio. Il programma diretto e condotto da Carlo Conti vedrà in campo stasera due squadre che si sfideranno ad indovinare le classifiche che il simpatico conduttore proporrà loro, perno centrale di questo formato prodotto in collaborazione con Banijay Italia. Si parte dalla squadra formata da tre attori ovvero l’amico, anzi il fratello di Carlo Conti, Leonardo Pieraccioni, quindi il sodale Massimo Ceccherini ed il pugliese Rocco Papaleo.

Dall’altra parte del campo ci saranno tre gentil donzelle, ovvero Diletta Leotta, Sabrina Salerno e Anna Tatangelo. Ospite poi musicale della seconda puntata di Top 10 il cantautore Umberto Tozzi che proporrà alcuni brani del suo sterminato repertorio musicale di grande successo.

TvBlog è però in grado adesso di anticipare anche i componenti delle due squadre in campo la prossima settimana su Rai1 per la terza emissione di Top 10 che saranno formate da una parte, dopo Leonardo Pieraccioni, da un altro grande amico e fratello di Carlo Conti, ovvero l’attore e comico Giorgio Panariello, giurato di Tale e quale show, di ritorno il prossimo autunno sulla Rete 1 come consueto di venerdì sera.

Quindi ci saranno l’attrice e imitatrice Lucia Ocone e l’attore ed imitatore Ubaldo Pantani. L’altra squadra sarà formata invece dall’opinionista e showgirl Alba Parietti, il cantautore ed opinionista, prossimo telecronista dell’Eurosong il 22 maggio su Rai1 Cristiano Malgioglio e la simpatica e sempre sulla breccia cantante Orietta Berti.

Ma prima di tutto questo l’appuntamento è con la seconda puntata della seconda serie di Top 10 in onda stasera con Carlo Conti subito dopo Soliti ignoti ovviamente su Rai1, mentre su Canale 5 verrà diffusa la terza ed ultima emissione dello spettacolo di varietà Felicissima sera, ideato, scritto e condotto da Pio e Amedeo.