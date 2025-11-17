I 10 migliori film di Carlo Verdone per i suoi 75 anni: la classifica definitiva

Carlo Verdone compie 75 anni e si conferma uno dei registi e attori più amati del cinema italiano. Perché Verdone non è solo un autore ispirato, un interprete amatissimo di maschere entrate nell’immaginario del pubblico italiano di almeno tre generazioni.

La sua è anche una lente attraverso cui il pubblico ha imparato a guardare Roma, la provincia italiana, la normalità e le assurdità. Dal 1980 a oggi Verdone ha attraversato generi, epoche e linguaggi, sempre con la capacità di raccontare l’uomo comune come nessun altro. La sua filmografia è immensa e variegata, ma con alcune opere restano scolpite nella memoria collettiva più di altre.

Carlo Verdone, la classifica definitiva

Questa top 10 non vuole essere un elenco dei film più celebri di Verdone: è un viaggio dentro il suo universo narrativo. La selezione tiene conto dell’impatto culturale, della qualità della regia, del peso dei personaggi e dell’eredità lasciata nel nostro immaginario. Ed è inevitabilmente riduttiva. Dalla decima posizione alla prima, ecco i titoli che raccontano al meglio l’essenza di Carlo Verdone. Con alcune segnalazioni a margine…

10) Sono pazzo di Iris Blond (1996)

Oltre al fascino romantico e all’alchimia irresistibile tra Verdone e Claudia Gerini, il film colpisce per come racconta la fragilità del mestiere artistico e la continua oscillazione tra ambizione e resa. Quello del musicista Romeo Spera, autore della hit anni ‘60 Bella Senza Trucco, poi musicista dimenticato con velleità di ispirazione new wave, è uno dei personaggi più vulnerabili e autentici del cinema verdoniano.

Un uomo che si aggrappa alla musica pur sapendo che potrebbe non bastare mai. Sullo sfondo una Bruxelles malinconica, la nicchia della comunità di italiani all’estero, la dimensione sospesa e il rapporto di dipendenza emotiva con Iris rendono il film un piccolo gioiello da riscoprire.

Un film spesso sottovalutato nella filmografia di Verdone ma che merita di essere recuperato per il suo equilibrio tra romanticismo, frustrazione artistica e malinconia. Il film racconta anche la difficoltà di costruire un rapporto autentico quando entrano in gioco ambizioni, fragilità e illusioni. La colonna sonora è una delle più belle del cinema verdoniano e il linguaggio emotivo del film anticipa un periodo più maturo e introspettivo del regista.

9) Compagni di scuola (1988)

Il film non è solo una rimpatriata: è una spietata autopsia dell’anima di una intera generazione. Verdone costruisce una coralità perfetta, in cui ogni personaggio rappresenta una crepa, un tradimento, un rimpianto. La festa che degenera diventa la metafora di un Paese che ha perso slancio e innocenza. L’interpretazione di Nancy Brilli, l’amarezza di Carlo Buccirosso, un finale struggente e amaro: ogni tassello contribuisce a un’opera che oggi appare ancora più moderna e crudele.

Una delle opere più corali di Verdone, capace di mescolare commedia, satira sociale e tragedia esistenziale. La rimpatriata dei compagni del liceo diventa un viaggio nell’Italia che ha smarrito la propria innocenza e guarda al futuro con disincanto. Ogni personaggio è il ritratto di un’epoca: fallimenti nascosti, sentimenti repressi, amicizie tradite. La regia è sorprendentemente moderna, con dialoghi affilati e un crescendo emotivo che sfocia in un finale amaro e potentissimo. Ancora oggi, è considerato uno dei suoi film meglio scritti.

8) Perdiamoci di vista (1994)

Un film di rottura, lontano dalla comfort zone comica di Verdone. L’interpretazione di Asia Argento è magnetica e spiazzante, mentre Gepy Fuxas, il conduttore zotico e arruffone di Terrazza Italiana, è un feroce e somigliantissimo ritratto della nostra TV dove lacrime e sentimenti ipocriti sono la merce di scambio per un facile audience.

Il personaggio di Verdone affronta un percorso di decostruzione che raramente si vede nel cinema italiano degli anni ’90. La storia è una denuncia feroce della spettacolarizzazione del dolore e del cinismo televisivo. Ma anche un’analisi efficace sul delicatissimo tema della disabilità. Il viaggio in autostrada alla ricerca di un bagno adatto a una ragazza in carrozzina vale più di mille pubblicità progresso.

Il viaggio dei due protagonisti, tra ribellione e terapia di autoanalisi involontaria, regala un finale umano e liberatorio. Lui salva lei. O forse è lei che alla fine ha davvero salvato lui.

7) Maledetto il giorno che ti ho incontrato (1992)

Il film fotografa con precisione chirurgica la crisi maschile contemporanea. Verdone porta in scena un uomo normale che si aggrappa a ogni illusione pur di non affrontare il proprio vuoto. In tutto questo inserisce temi a lui cari e familiari: la passione per la musica rock, con una colonna sonora davvero di altissimo valore, e la maniacale attenzione per i farmaci che gli sono valsi una laurea in medicina honoris causa.

Margherita Buy nei panni di Camilla, stralunata e generosissima fino a sfiorare l’autolesionismo, è una delle partner più dolci e sensibili del percorso. Il rapporto e la caccia a una intervista impossibile sulle orme di Jimi Hendrix porta Verdone in Cornovaglia, a Land’s End, per una delle scene più divertenti della sua filmografia. L’amicizia prima di ogni altra cosa. Che molto spesso è talmente forte da diventare qualcosa di ancora più intenso e struggente.

6) Troppo forte (1986)

Il personaggio di Oscar Pettinari è uno dei simboli della romanità cinematografica. Scritto con Sergio Leone e Luciano Vincenzoni, il film racconta senza filtri l’ambiente del cinema italiano anni ’80, tra illusioni, improvvisazione e ingenuità. Con Alberto Sordi protagonista di una capacità inaudita in un ruolo talmente clamoroso da rubare la scena al protagonista.

La scena al tribunale in cui l’avvocato Sordi esce di testa per trasformarsi nel giro di poche ore in un ballerino classico resta un cult assoluto.

La forza del film sta nella sua onestà: non giudica, osserva. Ed è proprio questa osservazione – comica, tenera, disperata – a renderlo ancora oggi irresistibile. Oscar Pettinari, coatto sognatore che vuole diventare stuntman e protagonista di un film di successo, tra provini e improbabili sfide di quartiere, è uno dei suoi personaggi più iconici. Il film ruota tra illusioni, truffe e miseria umana.

5) L’amore è eterno finché dura (2004)

Un film che ha ridefinito il modo di raccontare la nevrosi in chiave romantica. Il rapporto tra Verdone una straordinaria Laura Morante – la moglie – e Stefania Rocca– l’amica che poi diventerà compagna, è un perfetto equilibrio di ansie, dipendenze emotive, piccoli drammi quotidiani.

Roma diventa lo scenario di una crisi di coppia dirompente che poi tornerà in modo ancora più grottesco ne Il mio miglior nemico. Alla fine sotto lo sguardo della giovanissima Carolina, ognuno troverà la sua strada in un modo o nell’altro. Divertentissima la litigata tra Gilberto e la moglie in strada… “Ma sai chi me lo ha detto? Guido!”

Le dinamiche di coppia, i tentativi maldestri di reinvenzione, la solitudine che emerge anche nei momenti più comici rendono il film profondamente realistico. Una commedia acida, affilata, che racconta la crisi di mezza età maschile con una lucidità disarmante. Verdone nei panni di Gilberto, rende l’idea di un marito confuso e fragile che si ritrova travolto da tentazioni, sospetti e tentativi goffi di libertà, un personaggio amicale e vicino a chi si trova suo malgrado intorno ai 50, e non sa se guardarsi davanti o alle spalle.

4) Viaggi di nozze (1995)

Giovannino detto il “Varicella”, Raniero e Ivano sono ormai archetipi della comicità italiana. Verdone crea tre universi distinti che raccontano tre modi di essere italiani, tre disastri affettivi che esplodono davanti allo spettatore. La satira è spietata ma mai cattiva. È un film che ha influenzato la cultura pop più di quanto si creda: imitazioni, citazioni, tormentoni. Eppure, sotto la superficie, resta un ritratto amaro della fragilità umana.

L’opera è un’analisi sociologica mascherata da commedia, un viaggio nell’Italia che si sposa, si illude e poi crolla miseramente. Verdone costruisce tempi comici perfetti e crea catchphrase entrate nel linguaggio comune: O’ famo strano? È probabilmente il suo film più popolare dopo Bianco, Rosso e Verdone.

3) Bianco, rosso e Verdone (1981)

Anche qui tre maschere – Mimmo, Furio e Pasquale – sono un compendio dell’Italia di inizio anni ’80, ognuna con i suoi tic, illusioni, rigidità. Verdone dimostra un talento attoriale impressionante, passando da un personaggio all’altro con una naturalezza assoluta. Il viaggio elettorale diventa un’odissea tragicomica che racconta un Paese in trasformazione.

Il film è ancora citatissimo perché parla una lingua che riconosciamo tutti. Pasquale, l’immigrato lucano in Germania torna in Italia in Alfasud. E non parla se non nell’ultima scena del film esplodendo in un insulto liberatorio che tutti prima o poi avremmo avuto il sogno di pronunciare. Raniero, fresco sposino di Fosca – splendida in questi panni Veronica Pivetti – illustra molti dei tic che poi verranno riproposti quindici anni dopo da Furio in Viaggi di Nozze.

Mimmo, fregnone e ingenuo, è la colonna portante anche per merito del delizioso personaggio di nonna Teresa, la sora Lella Fabrizi. Anche qui, sotto la produzione di Sergio Leone, Verdone studia e dipinge grazie ad alcuni comprimari di qualità impressionante: Milena Vukotic, nei panni di una prostituta, Mario Brega, detto il principe, camionaro incontrato sull’autostrada e Magda, la moglie vittima di Furio, interpretata da Irina Sanpiter, scomparsa qualche anno fa. In quel viaggio, su quell’Alfasud così come sulla 1100 di Mimmo e sulla 131 Mirafiori Panorama di Furio c’è l’Italia che va a votare. Perché allora si votava ancora…

2) Borotalco (1982)

Questo film ha fatto scuola nel genere della commedia romantica italiana. Verdone firma una storia che parla di identità e desiderio di cambiamento con leggerezza e profondità. Sergio Benvenuti è uno dei suoi personaggi più amati: fragile, bugiardo, sognatore, un illuso che gioca a fare l’illusionista e finirà per pagarne ogni conseguenza. Eleonora Giorgi illumina il film, mentre la colonna sonora di Lucio Dalla, che rimane sullo sfondo di tutto il film senza mai comparire, aggiunge un valore emotivo enorme.

È un’opera che scorre come un romanzo di formazione travestito da commedia romantica che mescola equivoci, aspirazioni, bugie e metamorfosi con uno stile quasi americano. Carlo Verdone e Eleonora Giorgi sono straordinari. Borotalco è la fiaba moderna del ragazzo qualunque che vuole cambiare pelle e scoprire chi è davvero. Anche a costo di rimanerci male…

1) Un sacco bello (1980)

Opera prima e colpo di fulmine. Sempre tre maschere a dividersi la scena: Enzo, Leo e Ruggero sono altri tre modi percepire l’Italia che sta cambiando. Verdone dimostra una capacità rara di osservare il quotidiano e trasformarlo in mito. Il film alterna comicità irresistibile da puro cabaret a momenti di grande poesia urbana. Ancora oggi, ogni replica rivela dettagli nuovi, segni della sua modernità e del suo valore artistico. Un sacco bello è l’essenza di Carlo Verdone: ironia, malinconia, osservazione, ritmo, poesia. Il film racconta un’Italia sospesa tra sogni e frustrazioni, ma lo fa con una vitalità che ancora oggi contagia. È il punto d’inizio ma anche uno dei punti più alti della sua intera carriera.

Tre citazioni speciali fuori classifica

Al lupo al lupo (1992) – Un film profondamente emotivo che racconta la fragilità dei legami familiari. Tre fratelli alla deriva si ritrovano cercando un padre scomparso: un viaggio fisico e interiore che resta tra le opere più spirituali e mature di Verdone. Il finale, con i tre fratelli che tornano bimbi agli occhi di un padre burbero egoista e assente, è delizioso.

Io, loro e Lara (2010) – Una commedia intelligente sulla crisi religiosa e identitaria, in cui Verdone esplora nuovi linguaggi e nuove dinamiche familiari.

Gallo cedrone (1998) – Satira pungente su un certo maschilismo italiano, con un personaggio come Pedro Feroci grottesco ma terribilmente realistico che, forse anche per questo, conclude il film entrando in politica. Della serie… in Italia vale tutto.