Too Hot to Handle Italia: quando esce, dove vederlo, Netflix, trailer

Too Hot to Handle è un reality show disponibile su Netflix, prodotto nel Regno Unito e distribuito per la prima volta nel 2020. Da allora, sono state realizzate 6 stagioni e sono stati realizzati anche spin-off come Too Hot to Handle: Brasile e Too Hot to Handle: America Latina. A maggio 2025, uscirà la prima stagione della versione italiana.

Too Hot to Handle Italia è un programma prodotto da Fremantle Italia, scritto da Paola Papa con Silvia Bizzotto, Toto Coppolino, Caterina Gaia, Riccardo Lupoli, Vincenzo Maiorana, Francesco Narracci e Sonia Soldera. La regia è a cura di Giampaolo Marconato.

Di seguito, tutti i dettagli.

Quando esce Too Hot to Handle in Italia?

La prima stagione della versione italiana di Too Hot to Handle sarà visibile a partire da venerdì 9 maggio 2025.

Dove guardare Too Hot to Handle Italia?

Too Hot to Handle sarà disponibile in esclusiva su Netflix.

Too Hot to Handle Italia: trailer

Di seguito, trovate il teaser trailer ufficiale di Too Hot to Handle Italia.

Too Hot to Handle Italia: conduttore

Il conduttore della prima stagione di Too Hot to Handle Italia è il cantante e rapper Fred de Palma.

A livello televisivo, il rapper torinese, famoso per singoli come Una volta ancora, D’estate non vale, Paloma, Ti raggiungerò ed Extasi, è al suo debutto nelle vesti di conduttore.

La sua canzone Ti raggiungerò è stata utilizzata come colonna sonora di uno spot con Fiorello protagonista per una famosa compagnia telefonica.

Nel 2024, invece, Fred De Palma ha partecipato al Festival di Sanremo come Big in gara, esibendosi con la canzone Il cielo non ci vuole, classificandosi all’ultimo posto.

È apparso anche in altri programmi televisivi come Le Iene, dov’è stato protagonista di uno scherzo, Amici, Tu sì que vales e Amici Celebrities.

Ha partecipato in gara alla seconda edizione di MTV Spit, talent show dedicato al freestyle.

Too Hot to Handle Italia: di cosa si tratta

In questo reality show basato sulle tentazioni e sull’autocontrollo, un gruppo composto da dieci single, “tremendamente hot” stando al comunicato ufficiale, si ritroveranno, tutti insieme, in una location da sogno ma per vincere il montepremi, dovranno sottostare una condizione: non dovranno fare sesso.

Nella versione originale, quando la regola viene infranta, vengono detratti dei soldi dal montepremi che parte da 100mila dollari. Sono vietati anche baci, effusioni e rapporti “in solitaria”…