Tony Maiello: età, moglie e figli, studi, dove vive, la vittoria a Sanremo, Instagram

Tony Maiello è uno dei concorrenti più amati dell’edizione 2025 di Tale e Quale Show, il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Originario di Castellammare di Stabia, è nato nel 1989 e ha dimostrato sin da piccolo di avere una forte passione per la musica. Nel 2008 ha infatti partecipato a X Factor, entrando nella squadra di Mara Maionchi e riuscendo ad arrivare all’ultima puntata e a classificarsi in quarta posizione. In seguito ha pubblicato il brano Mi togli il respiro e ha firmato un contratto con l’etichetta discografica indipendente Non ho l’età della stessa Maionchi. L’anno successivo è uscito il suo primo EP intitolato Ama Calma.

L’approdo a Sanremo e l’inizio della carriera

Maiello ha preso parte al Festival di Sanremo, nella categoria Nuova Generazione, nel 2010 ed è riuscito a vincere il talent con il brano inedito Il linguaggio della resa. Nel 2011 ha però rescisso il contratto con l’etichetta Non ho l’età e, nel 2012, ha iniziato a collaborare con Sabatino Salvati della casa discografica Rosso al tramonto, pubblicando così il nuovo singolo Chi ha inventato i sentimenti, seguito da Farsi del mare x sempre e S’incendia la testa. Nel 2013 ha partecipato allo Zecchino d’Oro in veste di giurato, e a dicembre è uscito con il singolo Aria di Natale.

Negli anni successivi il cantante ha collaborato come autore nella realizzazione di cantanti di successo come 200 note di Laura Pausini, Credo di Giorgia, Guardami amore di Francesco Renga, Come Neve di Giorgia e Mengoni, Universale di Benji e Fede, Centomila volte di Einar, Muhammad Ali di Marco Mengoni, L’amore si sente di Alberto Urso e molti altri. Nel 2020 ha pubblicato il nuovo singolo Non fa mai male e ha così deciso di cambiare il nome d’arte in Majello. Nel 2021 ha pubblicato il singolo Tic Tac e nel 2023 il brano Il cielo di Napoli. Nel 2025 Tony Maiello è stato annunciato come concorrente ufficiale di Tale e Quale Show.

La vita privata

Nel mese di giugno 2019, l’artista ha pronunciato il fatidico sì con la compagna Roberta e le nozze si sono tenute proprio nella sua città d’origine Castellammare di Stabia. I due hanno messo al mondo, l’anno successivo, la prima figlia Ludovica. “Il giorno più bello della mia vita ora ha un nome, si chiama Ludovica. Non potevo scrivere canzone più bella e meravigliosa, con l’aiuto di mia moglie stavolta, che è molto più brava di me”, ha annunciato lui sui suoi profili social. Il cantante ha inoltre affrontato un periodo molto buio per via della depressione, da cui è riuscito ad uscirne sopratutto grazie alla musica.