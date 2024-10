RTL 102.5 e Radio Zeta trasmetteranno in diretta il concerto di Tony Effe di sabato 12 ottobre dall’Unipol Forum di Milano.

Tony Effe, il concerto a Milano di sabato 12 ottobre 2024 in diretta tv e streaming: ecco dove vederlo

Tony Effe sarà in concerto all’Unipol Forum di Milano, sabato 12 ottobre 2024, con la seconda data del suo “Icon” tour, dopo il successo al Palazzo dello Sport a Roma. Per l’occasione, visto il richiamo e l’interesse, il live sarà trasmesso in diretta tv e streaming.

Il concerto di sabato 12 ottobre all’Unipol Forum di Milano sarà reso ancora più speciale dalla presenza di importanti special ospiti della scena urban e rap italiana, che si uniranno a Tony per infiammare il pubblico di Milano con le nuove hit e i pezzi cult che lo hanno reso una delle voci più influenti del rap game. I fan potranno scatenarsi a ritmo di “Sesso e Samba”, la hit con Gaia che ha svoltato l’estate – traccia Doppio Disco di Platino, regina delle classifiche FIMI/GfK per 12 settimane consecutive – e con i brani di ICON, il secondo album da solista di Tony, certificato Triplo Disco di Platino nonché l’album più venduto dei primi sei mesi del 2024.

Ecco tutte le informazioni sulla tappa in calendario.

Il concerto di Tony Effe, dove vederlo in diretta

RTL 102.5 e Radio Zeta trasmetteranno in diretta il concerto di Tony Effe di sabato 12 ottobre dall’Unipol Forum di Milano. A partire dalle 21:00, gli ascoltatori potranno seguire la diretta su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), e in live streaming sulla piattaforma RTL 102.5 Play.

Mistero sulla scaletta che riprenderà i brani presentati sul palco del Palazzo dello Sport a Roma e prevede l’arrivo di numerosi guest, sul palco dell’Unipol Forum. Non mancheranno le ultime hit, inclusi i tormentoni estivi del 2024 – “Sesso e Samba” – e del 2023 – “Taxi sulla luna” e i pezzi più recenti inclusi nel suo ultimo disco, “ICON”.

Con una scenografia di impatto che rispecchia a pieno le vibes di Tony Effe, ICON TOUR sarà una celebrazione della carriera dell’artista, che andrà a rimarcare la sua impronta indelebile nella storia della trap.